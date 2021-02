Man United : L’agent de Pogba prend une décision radicale

Publié le 12 février 2021 à 08:00

Las d’être interrogé sur l’avenir de Paul Pogba, Mino Raiola a poussé un coup de gueule. Bien qu’actuellement blessé, le milieu de terrain tricolore suscite toujours la convoitise de cadors européens.

Mino Raiola tranche au sujet de Paul Pogba

Il y a quelques mois, Mino Raiola avait ouvert la voie à un départ de Paul Pogba. L’agent du champion du monde tricolore estimait que son poulain n’avait plus d’avenir avec les Reds Devils. Un départ de Manchester United dès cet été était notamment évoqué par le célèbre agent. Alors que son poulain a signé son retour en grâce auprès d’Ole Gunnar Solskjaer, son représentant se retrouve embarrassé d’être interrogé sur son futur. Il a pris une décision radicale à ce sujet. « Il faut laisser Pogba tranquille, parce que j’ai l’impression que les gens sont très nerveux. Je ne dis plus rien sur Pogba, parce que quand je donne mon opinion, tout le monde s’emballe. La Bourse monte en flèche, les gens ne dorment plus la nuit, ça suffit. Je pense donc que c’est mieux si je ne parle pas », a déclaré l’agent au micro de TMW.

Un départ de La Pioche toujours d’actualité ?

Alors que Mino Raiola s’astreint au silence, les rumeurs iront toujours bon train au sujet de son poulain. Lequel susciterait toujours l’intérêt du PSG, du Real Madrid et de la Juventus de Turin. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer n’entend pas lâcher son numéro 6. « Je suis juste heureux qu’il soit concentré et qu'il joue vraiment bien. Il est heureux lui aussi et c’est important », confiait récemment le technicien néerlandais. Reste plus qu’à savoir si l’ancien bianconero disputera une nouvelle saison à Old Trafford. Il ne lui reste qu’une seule année de contrat avec les Mancuniens.













Par Ange A.