FC Nantes Mercato : Un ancien de l'OGC Nice débarque au FCN

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 16:26

Le FC Nantes aurait déjà bouclé le transfert de Wylan Cyprien en provenance de Parme en Italie. Il ne resterait plus que l’officialisation du recrutement du milieu de terrain formé au RC Lens.

FC Nantes : Le transfert de Wylan Cyprien bouclé

Dans les tuyaux depuis des semaines, le transfert de Wylan Cyprien au FC Nantes serait maintenant acté. Selon les informations de Fabrizio Romano de Sky Italia, le joueur sous contrat à Parme rejoint le FCN sous la forme d’un prêt d’une durée d’un an, assorti d’une option d’achat fixée à près de 8,5 M€. Il faut souligner que le club de Parme est relégué en deuxième division à l’issue de l’exercice 2020-2021. De ce fait, il est contraint de se séparer de certains joueurs afin d’alléger sa masse salariale et par conséquent son budget.

Wylan Cyprien ne jouera donc pas en Serie B la saison prochaine, mais plutôt au FC Nantes, soit un an après son départ de l’OGC Nice. Toutefois, son contrat avec Parme s'étend jusqu'au 30 juin 2025. Rappelons que le joueur de 26 ans avait été prêté à Parme pour la saison 2020-2021. À l'issue de la saison, le prêt a été conclu par un transfert définitif pour un montant de 7 M€ cet été. Wylan Cyprien a disputé 15 matchs, dont 13 en Serie A, lors de l'exercice écoulée, mais a été titulaire seulement 2 fois en championnat.

Wylan Cyprien retourne en Ligue 1

Wylan Cyprien a joué quatre saisons sous le maillot du Racing Club de Lens, son club formateur, en Ligue 2 (de 2012 à 2014 et lors de la saison 2015-2016) et en Ligue 1 lors de l’unique saison (2014-2015). Transféré à Nice pour 5 M€, il a passé quatre saisons de suite sur la Côte d’Azur (2016-2020). Le natif de Guadeloupe totalise 127 matchs en L1 et 69 en L2. Il a été international tricolore U16, U18, U19 et U21, entre septembre 2010 et novembre 2016. Il revient donc dans l'Hexagone, dans un championnat qu'il connaît bien.