Nîmes Olympique : Un départ et une arrivée officialisés

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 04:30

Le Nîmes Olympique a connu quelques mouvements mercredi. Recruté l’été dernier en provenance du Toulouse FC, Baptiste Reynet a annoncé son départ des Crocos. Dans la foulée, le club gardois a officialisé l’arrivée d’un nouveau portier.

Déjà un départ pour Baptiste Reynet du Nîmes Olympique

Nouveau départ annoncé au Nîmes Olympique. Mercredi, Baptiste Reynet a annoncé qu’il quittait les Crocos, juste un an après sa signature en provenance du Toulouse FC. Le portier de 30 ans quitte le club gardois alors qu’il lui restait encore une année de contrat à honorer. Comme il y a un an, le gardien quitte un club qui n’a pas pu se maintenir dans l’élite. Les hommes de Pascal Plancque ont terminé à l’avant-dernière place de Ligue 1 Conforoma. L’ancien portier toulousain a officialisé son départ sur son compte Instagram. « L’aventure se termine pour moi... Ça aura été un plaisir, malgré notre échec, de porter les couleurs de cette ville, avec cette ferveur si particulière », a-t-il indiqué tout en remerciant le staff, les joueurs et les supporters. Il s’agit du deuxième départ que les Crocos enregistrent en l’espace de quelques jours. Samedi dernier, le club avait déjà annoncé la résiliation à l’amiable du contrat du milieu offensif bosnien Haris Duljevic.

Un nouveau gardien officialisé à Nîmes

Suite à l’annonce de Baptiste Reynet, le Nîmes Olympique a officialisé l’arrivée d’un nouveau portier. Le club occitan accueille Per Kristian Bratveit. Âgé de 25 ans, l’international norvégien est prêté au Nîmes sans option par les Suédois de Djurgardens. Il a terminé la deuxième moitié du dernier exercice en prêt du côté de Groningen aux Pays-Bas. Il espère disposer d’un temps de jeu plus important en rejoignant le NO. La saison dernière, il n’a disputé que 3 rencontres.