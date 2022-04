Nîmes Mercato : Une vente bientôt actée pour les Crocos

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 17:02

Nîmes Mercato : Auteurs d'une saison très difficile, les Nîmois n'ont pas validé leur mont en Ligue 1 et devront se séparer de certains joueurs.

Nîmes Mercato : Direction la MLS pour un gros salaire du club

Alors que le Nîmes Olympique réalise une saison plus que compliquée, les Crocos ont dit au revoir à leur rêve de promotion en Ligue 1, un an après avoir été relégué. Cependant, le club va devoir apprendre à vivre comme un club de Ligue 2 désormais, et risque de devoir se séparer de certains de ses gros salaires pour remplir un peu les caisses du club, dans l'espoir de remonter le plus vite possible dans l'élite du football français. Dans ce contexte, Andres Cubas est annoncé partant dès cet été, et un club de MLS serait déjà sur les rangs pour l'accueillir.

D'après les informations du Midi Libre, Andres Cubas (25 ans), arrivé il y a deux saisons dans le Gard, serait ciblé par le club de Vancouver, en Major League Soccer, le championnat nord-américain. D'après les informations du quotidien local, les négociations seraient déjà bien avancées entre les dirigeants du Nîmes Olympique et ceux de Vancouver pour le transfert du Paraguayen.

Nîmes Mercato : Les Crocos devraient rentrer dans leurs frais pour le joueur

Recruté en 2020 en provenance du CA Talleres (D1 Argentine), le joueur devrait partir pour une somme environ équivalente à celle déboursée il y a bientôt deux ans par le Nîmes Olympique. Ainsi, le Midi Libre croit savoir que le joueur ralliera l'Amérique contre environ 3 millions d'euros, peut-être un peu moins, soit approximativement le tarif payé par les Crocos pour le débaucher.

Les Nîmois, qui ont déjà enregistré le départ de Théo Sainte-Luce à destination de Montpellier, devront veiller à ne pas se faire piller cet été afin de conserver leur espoir de remonter en Ligue 1. En effet, Nîmes devra attendre un peu, alors que le club pointe actuellement à une triste 13e place de Ligue 2.