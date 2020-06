Toulouse Mercato : Baptiste Reynet débarque à Nîmes (off)

Baptiste Reynet ne défendra pas les couleurs de Toulouse FC la saison prochaine. Le gardien de but vient de s'engager officiellement avec le Nîmes Olympique, comme cela était pressenti ces derniers jours.

Baptiste Reynet, nouveau gardien de but de Nîmes Olympique

Après deux saisons passées au Toulouse FC, Baptiste Reynet quitte la ville rose cet été. Le gardien de but a officiellement signé au Nîmes Olympique. Après la traditionnelle visite médicale, le joueur de 29 ans a paraphé un contrat de deux ans avec les Crocos. « Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet. Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel », peut-on lire dans le communiqué du club. Baptiste Reynet succède donc à Paul Bernardoni, qui a rejoint Angers cet été. Le nouveau portier des Crocos jouera donc pour un quatrième club de Ligue 1 après un passage à Dijon, Lorient et Toulouse.

Le TFC tient déjà son successeur

Pour rappel, le natif de Romans a défendu à 55 reprises les buts toulousains. Le club de la ville rose et ses supporters lui souhaitent « beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière ». Le TFC s’active aussi pour trouver son successeur le plus rapidement possible. Les Toulousains auraient débuté les négociations pour attirer Maxime Dupé du FC Nantes.