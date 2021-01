Nîmes Olympique Mercato : Officiel, les Crocos se renforcent

Publié le 18 janvier 2021 à 14:45

Tombeur de l’OM (1-2), samedi, le Nîmes Olympique s’est renforcé, ce lundi 18 janvier 2021, en recrutant un défenseur en provenance de la Belgique, à l'occasion du mercato hivernal.

Le Nîmes Olympique se fait prêter Naomichi Ueda de Bruges

Le Nîmes Olympique a quitté la dernière place de la Ligue 1 et est remonté à la 18e place de barragiste avec 3 points d'avance sur la nouvelle lanterne rouge (le Dijon FCO). Cela, grâce à sa victoire surprise sur l’Olympique de Marseille, au Vélodrome. L’exploit de l’équipe du coach Jérôme Arpinon a eu un prolongement ce lundi. Le club logé au stade des Costières a annoncé la signature officielle d’un arrière central. Il débarque du championnat de l’élite belge (Jupiler Pro League) pour les cinq derniers mois de l'exercice 2020-2021. « Le Nîmes Olympique vous annonce ce jour, le prêt de Naomichi Ueda jusqu’à la fin de la saison. Il est prêté par le Cercle Bruges avec une option d'achat », a communiqué le club gardois. Sous contrat avec la formation belge jusqu'en juin 2022, le joueur de 26 ans a l'opportunité de séduire le staff technique et les dirigeants nîmois, afin de pousser ces derniers à le transférer définitivement à l'été.

Qui est la nouvelle recrue des Crocos ?

Naomichi Ueda est né le 24 octobre 1994 à Uto (Japon). C’est un colosse défenseur japonais (1,86 m pour 82 kg). Il est droitier et international nippon depuis décembre 2017. Il compte 13 sélections avec les Samouraïs Bleus (Samurai Blue). Le renfort du NO a fait ses débuts dans son pays natal avant de rejoindre l’Europe. Il a joué au Kashima Antlers en J1 League (1re division japonaise) de 2013 à 2018. Le Japonais s’est engagé avec le Cercle Bruges alors promu en Jupiler Pro League, à l’été 2018. Il compte 48 matchs avec les Vert et Noir, en Jupiler Pro League.













Par ALEXIS