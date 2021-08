OM Mercato : Énorme coup de froid pour Zinedine Ferhat !

Publié par Timothée Jean le 10 août 2021 à 14:05

Le transfert de Zinedine Ferhat de Nîmes Olympique à l’ OM est loin d’être bouclé. Selon les dernières informations obtenues par Foot Mercato, aucune discussion n’a été entamée entre les différentes parties.

C’est l’un des dossiers qui anime la fin du mercato estival de l’ Olympique de Marseille. En quête d’un milieu créatif pour épauler ou succéder à Dimitri Payet, les dirigeants de l' OM songeraient à recruter Zinedine Ferhat de Nîmes Olympique. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, l'international algérien (10 sélections) a tapé dans l’oeil des dirigeants phocéens. Mais le milieu offensif de 28 ans est encore loin de l' OM cet été.

Alors que l’insider Mohamed Toubache-Ter révélait récemment que le président phocéen, Pablo Longoria, est passé à la vitesse supérieure pour s’offrir Zinedine Ferhat, Foot Mercato jette un coup de froid sur le dossier. « Rien de bien concret entre l'OM et Zinedine Ferhat pour le moment. Le joueur est bien sur une liste de Pablo Longoria, mais clairement pas sur le dessus de la pile. L'Algérien est toujours à Nîmes et étudie avec son club et son entourage les différents projets », a posté Sébatien Denis, rédacteur en chef de Foot Mercato, sur son compte Twitter. La source assure qu'il n'y a aucune discussion avec le club marseillais pour le transfert du milieu offensif algérien.

Zinedine Ferhat donnerait sa priorité à Marseille

Zinedine Ferhat est lié au Nîmes Olympique jusqu’en juin 2022. À une année de la fin de son contrat, le joueur n’a pas l’intention de descendre en Ligue 2 avec les Crocos. Il aurait déjà fait à son entourage de son attirance pour l’ OM. Contacté par Le Phocéen, l’un de ses proches avouera : « Il est international algérien, il sait très bien l'engouement qu'il y aurait à Marseille s'il se mettait à porter ce maillot. Et même en Algérie. » Reste désormais à savoir si les dirigeants marseillais passeront à l’action dans ce dossier. Le LOSC ou encore le Racing Club de Strasbourg seraient également sur ses traces.