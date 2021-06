PSG Mercato : Real, nouvelle confidence sur Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 08:00

En plein Euro, les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé alimentent toujours la presse espagnole. Laquelle croit savoir ce que souhaite l’attaquant du Paris Saint-Germain pour son avenir.

La presse espagnole ne lâche pas Kylian Mbappé

Alors qu’il est muet depuis le coup d’envoi de l’Euro, en Espagne on ne doute pas de Kylian Mbappé. Si la presse espagnole s’intéresse peu à la disette de l’attaquant des Bleus, elle reste optimiste au sujet de son avenir. Dans ce sens, ABC vient de livrer de nouvelles informations sur le futur de l’actuel avant-centre du Paris Saint-Germain. À un an de l’expiration de son contrat avec le PSG, il est annoncé sur le départ par le média espagnol. Lequel croit savoir que le joueur de 22 ans s’est entretenu avec un intermédiaire en vue de son transfert au Real Madrid cet été. Durant cet échange, l’ancien monégasque aurait réitéré son désir de rejoindre la capitale espagnole afin de réaliser ses rêves.

Benzema, Hazard, Ballon d’Or, les souhaits de Mbappé

Selon la publication madrilène, Kylian Mbappé rêve grand pour son avenir au Real Madrid. La source indique que le natif de Bondy souhaite former un trio d’attaque avec Karim Benzema et Eden Hazard. De même, le joueur du Paris Saint-Germain est convaincu qu’une fois à Madrid, il aura plus de chances de remporter le Ballon d’Or, ce à plusieurs reprises. Reste qu’avant un départ au Real, il doit faire face à l’intransigeance de sa direction. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ferme la porte à un départ du champion du monde de 22 ans. Le dirigeant parisien ne compte pas vendre, encore moins laisser filer son crack en tant que joueur libre. Il garde espoir quant à la prolongation de Mbappé, même si pour le moment rien n’indique que le principal concerné soit intéressé par un nouveau bail.