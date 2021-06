FC Nantes : Officiel, Wylan Cyprien débarque de Parme

Publié par ALEXIS le 24 juin 2021 à 14:15

Comme pressenti, Wylan Cyprien (26 ans) a rejoint le FC Nantes. Il est en provenance de Parme Calcio, club relégué en Serie B italienne. Le milieu de terrain s’est engagé sous la forme d’un prêt, pour une saison.

En l’espace d’un jour, le FC Nantes a officialisé trois signatures. Le gardien de but Rémy Descamps (24 ans) a été transféré du Royal Charleroi SC et Roli Pereira de Sa a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire. Ce jeudi 24 juin, c’est au tour de Wylan Cyprien de signer. Il est prêté par Parme Calcio pour la saison prochaine, mais avec une option d’achat. « Le FCN et le Parma Calcio 1913 (Série BKT) ont trouvé un accord pour le prêt – avec option d'achat – du milieu de terrain, Wylan Cyprien (26 ans), jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le club souhaite la bienvenue à Wylan Cyprien dans la cité des Ducs », a communiqué le FC Nantes.

13 matchs en Serie A et un retour en Ligue 1

Le milieu de terrain formé au RC Lens fait ainsi son grand retour en Ligue 1, après une saison en Serie A. En effet, il avait été prêté par l'OGC Nice à Parme Calcio lors de l'exercice 2020-2021, mais son contrat était assorti d’une option d’achat obligatoire. Ainsi, la direction de Parme a été contrainte d'acter le transfert définitif sur la base d'un montant de 7 M€ malgré la relégation du club en 2e division. Rappelons que Wylan Cyprien a pris part à 15 matchs, toutes compétitions confondues, soit 13 en championnat et 2 en coupe d’Italie, la saison dernière, sous le maillot de Parme.