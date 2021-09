FC Nantes : Kombouaré avec trois renforts contre l'OGC Nice

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 00:35

Défait par Lyon lors de la dernière journée, le FC Nantes va tenter de se relancer ce dimanche avec la réception de l’OGC Nice. Entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré pourra compter sur des renforts offensifs face à Christophe Galtier.

Des bonnes nouvelles pour le FC Nantes contre l’OGC Nice

Après deux défaites de suite en Ligue 1 Uber Eats, le FC Nantes va tenter de renouer avec le succès ce dimanche. Le club des bords de l’Erdre joue gros avec la réception de l’OGC Nice, jusqu’ici invaincu en championnat. Pour défier les Aiglons, Antoine Kombouaré peut compter sur les retours de deux absents de longue date. Recruté en prêt par Nantes cette saison, Wylan Cyprien va honorer sa première convocation avec les Canaris contre le Gym. Idem pour Kalifa Coulibaly, poussé vers la sortie cet été, qui signe sa première apparition dans le groupe du coach Kombouaré cette saison. Remis de sa blessure, Randal Kolo Muani est également apte pour la réception de Nice ce dimanche.

Une infirmerie du FCN qui ne désemplit pas

Alors qu’ils récupèrent des absents de longue date, Antoine Kombouaré sera toujours privé de Denis Appiah, Anthony Limbombé et Willem Geubbels. Les trois Canaris sont touchés aux ischios comme l’indique L’Équipe. Avant de recevoir l’OGC Nice, le FC Nantes ne pointe qu’à la 12e place du classement. Jusqu’ici les Jaune et vert n’ont enregistré qu’une seule victoire pour un nul et deux défaites. Quant à son futur adversaire, il occupe actuellement la 6e place de Ligue 1 Uber Eats avec un match de retard. Le club azuréen doit en effet rejouer sa rencontre contre l’Olympique de Marseille comptant pour la 3e journée. Le match avait été interrompu à la 76e suite à l’invasion de la pelouse par les supporters.

Le groupe de Nantes contre Nice

Lafont, Descamps - Fabio, Castelletto, Corchia, Pallois, Traoré, Mbemba - Chirivella, Girotto, Moutoussamy, Pereira de Sa, Cyprien, Blas, Coco - Emond, Kolo Muani, Bukari, Simon, Coulibaly.