PSG Mercato : Le Qatar prépare une arrivée fantastique à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 16:30

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, avait déjà prévenu : « ce mercato sera plus actif que les précédents ». D’ailleurs, à Doha, les hautes autorités du Paris Saint-Germain se préparent à un recrutement légendaire.

Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd pour cet été

« Vous avez réussi votre plus grand coup en matière de transferts en 2017 avec Neymar et Mbappé. Comment passer un cap supplémentaire aujourd'hui ? Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », s'est exprimé le président lors d'un entretien accordé à L'Équipe.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris SG compte bien répartir de plus belle la saison prochaine. Dans son interview pour le quotidien sportif, le président parisien a ainsi confié sa volonté d’améliorer considérablement son équipe avec un mercato des plus actifs. Et les premiers signes se font déjà voir. En effet, après avoir officialisé l’arrivée de l’ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain a bouclé le dossier Gianluigi Donnarumma.

En fin de contrat à l’AC Milan, le gardien de but italien a passé avec succès sa visite médicale et attend désormais le communiqué officiel de sa signature à Paris. À la recherche d’un latéral droit de haut niveau, le PSG a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour le transfert du Marocain Achraf Hakimi pour 70 millions d’euros, bonus compris. Mais cela ne s’arrête pas là. Désireux de renforcer également sa charnière centrale, le club de la capitale est en négociations bien avancées avec Sergio Ramos. Libre le 30 juin, l’international espagnol a déjà fait ses adieux au Real Madrid et il est annoncé à Paris. Très ambitieux pour son club, l’Émir du Qatar nourrit désormais un autre rêve totalement fou : s’offrir l’immense Cristiano Ronaldo.

Le PSG veut Cristiano Ronaldo même si Mbappé reste

Selon les dernières informations du quotidien italien Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain est décidé à recruter la star portugaise cet été. À un an de la fin de son contrat avec la Juventus de Turin, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid veut quitter la Serie A et les dirigeants parisiens en ont fait leur principale priorité pour renforcer l’attaque de l’équipe de Mauricio Pochettino.

Si les rumeurs annonçaient que la venue de Ronaldo était liée à la prolongation ou non de Kylian Mbappé, le média transalpin assure que du côté de Doha, on ne voit pas les choses de cette façon. Le journal explique ainsi que Cristiano Ronaldo pourrait s’engager en faveur du PSG même si Mbappé reste finalement dans la capitale.