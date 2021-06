FC Nantes Mercato : Un Brésilien quitte les Canaris pour de bon

Publié par ALEXIS le 25 juin 2021 à 00:05

Lucas Evangelista ne reviendra pas au FC Nantes, pour la saison prochaine. Grâce ses performances, il a convaincu le Red Bull Bragantino, club auquel il était prêté lors de la saison dernière, de lever l’option d’achat qui accompagne son contrat. Le milieu de terrain brésilien s’est ainsi engagé avec le club de son pays natal.

Indésirable au FC Nantes, Lucas Evangelista (26 ans) a passé les deux dernières saisons loin du club de la Cité des Ducs. Il a été prêté au Vitoria Sport Clube (au Portugal) en 2019-2020, puis au Red Bull Bragantino en 2020-2021, chaque fois avec une option d’achat. Grâce à ses prestations satisfaisantes la saison dernière, le Brésilien a été transféré définitivement par Toro Loco, selon les informations de 20 Minutes. Son transfert du FCN au Red Bull Bragantino a été conclu autour d’une indemnité d’un million d’euros selon le journaliste David Phelippeau sur son compte Twitter. Et non 4 M€, montant initial de l’option d’achat.

Le Brésilien en échec au FCN

Lucas Evangelista avait encore deux ans de contrat au FC Nantes, soit jusqu’en juin 2023. Il avait rejoint les Canaris en juillet 2019 en arrivant d’Udinese (Italie) contre un montant de 3 millions d’euros. En deux ans de bail avec les Jaune et Vert, il a joué seulement 19 matchs (un but et une passe décisive) et a été titulaire 9 fois, sous les ordres de Miguel Cardoso, puis de Vahid Halilhodzic. Sa valeur actuelle est estimée à 2,5 M€ sur le marché des transferts. La saison dernière, il a disputé 25 matchs avec Red Bull Bragantino, pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives offertes.