PSG Mercato : Mbappé interpellé publiquement par un coéquipier

24 juin 2021

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son bail avec le PSG. En plein Euro, l’attaquant français est interpellé directement sur son avenir par l’un de ses coéquipiers parisiens.

Mercato PSG : Mbappé veut partir cet été

En fin de contrat dans douze mois avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé veut profiter de ce mercato estival pour changer d’air. À 22 ans, l’ancien attaquant de l’AS Monaco pense que c’est le bon moment pour rejoindre le Real Madrid afin de gagner son premier Ballon d’Or. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a lâché une véritable bombe sur l’avenir du buteur parisien.

« Je sais que Mbappé a demandé à s’en aller, mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer, mais la nouveauté c’est que réellement, il ne veut pas rester. Il ne croit pas au projet de Leonardo. S’il ne part pas cet été, il sera donc libre la saison prochaine. Et cela, Doha ne veut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu’il va falloir trouver un club et que derrière le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la news c’est que Mbappé ne veut pas rester au PSG », a expliqué le consultant sportif. Mais en interne, certaines voix s’élèvent déjà pour demander à l’enfant de Bondy de rester dans la capitale.

Pablo Sarabia donne son avis sur l'avenir de Mbappé

Titulaire et décisif mercredi soir avec l’Espagne lors de la troisième journée des phases de poules de l’Euro, Pablo Sarabia s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Dans une interview accordée au quotidien OK Diario, le milieu de terrain offensif du PSG n’a pas caché sa volonté de voir son coéquipier poursuivre l’aventure en Ligue 1 la saison prochaine. « Nous n’avons pas parlé du Real Madrid. Actuellement, il est concentré sur l’Euro. Bien sûr que ça serait une perte importante pour le PSG. Heureusement, pour le moment, il est avec nous et nous espérons qu’il va rester », a confié l'international espagnol de 29 ans. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense le principal concerné.