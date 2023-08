Le RC Strasbourg est parvenu à enrôler deux joueurs des Girondins de Bordeaux. Le secteur défensif et offensif vont être renforcés.

Mercato RC Strasbourg : Dilane Bakwa et Junior Mwanga filent au RCSA

Décidément, le rachat fait beaucoup de bien. Depuis l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, le RC Strasbourg enchaîne les bons coups au mercato estival. Après avoir notamment signé la recrue la plus chère de son histoire avec Abakar Sylla, le club alsacien a fait coup double à Bordeaux. Selon L'Équipe, Dilane Bakwa et Junior Mwanga vont quitter le club de Ligue 2 pour rejoindre le RCSA et l'élite.

L'information n'est pas surprenante, car leurs noms avaient déjà filtré du côté de l'Alsace. Les deux transferts devraient se réaliser pour un montant total de 19 millions d'euros. Dilane Bakwa est considéré comme un attaquant d'avenir, lui qui sort d'une saison prometteuse à 20 ans (5 buts et 7 passes décisives en 39 matchs). Il officie surtout comme ailier gauche, et devrait jouer un grand rôle à Strasbourg. Pour sa part, Junior Mwanga est un jeune défenseur central français (20 ans, 1,84 m). Il a également permis aux Girondins de croire à la Ligue 1 la saison passée, en jouant 35 rencontres.

Visite médicale la semaine prochaine pour Bakwa et Mwanga

Avec l'arrivée de Junior Mwanga, les départs d'Alexander Djiku et Maxime Le Marchand (retraite) vont pouvoir être compensés numériquement. L'arrivée d'Abakar Sylla a été un premier soulagement. Pour sa part, Dilane Bakwa vient renforcer un secteur déjà bien rempli. Il faudra se faire un nom entre les expérimentés Kevin Gameiro, Habib Diallo et Lebo Mothiba. De plus, il sera en concurrence avec Mehdi Chahiri, également recruté au même poste.

Le quotidien sportif précise que l'arrivée de Bakwa et Mwanga est imminente. Leur visite médicale a déjà été programmée en début de semaine prochaine. Si elle est passée avec succès, alors leur présentation officielle sera actée dans la foulée. De belles opérations qui montrent, encore une fois, que le RC Strasbourg change de dimension depuis son rachat par Todd Boehly.