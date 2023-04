Publié par Enzo Vidy le 06 avril 2023 à 14:30

Pour ce périlleux déplacement qui attend le RC Strasbourg à Lens vendredi, deux retours sont annoncés dans l'effectif du RCSA.

C'est une nouvelle étape importante dans la course au maintien pour le RC Strasbourg. Après la défaite spectaculaire à Monaco le week-end dernier 4-3, les hommes de Frédéric Antonetti ont rendez-vous à Bollaert vendredi soir pour tenter de faire déjouer le RC Lens, deuxième du championnat. 16es au classement, à égalité de point avec l'AJ Auxerre qui occupe la zone de relégation, les Strasbourgeois n'auront pas le droit à l'erreur.

La lutte pour le maintien s'annonce féroce jusqu'au bout pour le RC Strasbourg et il faut prendre le plus de points possible dès l'entame de ce sprint final pour s'offrir une petite marge sur ses poursuivants. Frédéric Antonetti le sait, ce sera difficile vendredi soir à Bollaert. Ce match est la parfaite occasion d'évaluer les capacités de son équipe, d'après ses propos en conférence de presse.

"C’est match très intense qui nous attend. C’est l’occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux en France en ce moment. On va voir ce que l’on a dans le ventre. C’est un vrai défi qui nous attend." Un immense challenge pour le RC Strasbourg qui pourra compter sur deux retours importants pour cette rencontre.

RC Strasbourg : Djiku et Gameiro de retour face au RC Lens

Si Frédéric Antonetti ne pourra pas compter sur Dimitri Liénard et Maxime Le Marchand, il enregistre en revanche les retours de Kevin Gameiro et Alexander Djiku. L'attaquant strasbourgeois était touché aux ischios, l'obligeant à déclarer forfait pour le match à Monaco. En ce qui concerne le taulier de la défense du RC Strasbourg, ce dernier était suspendu le week-end dernier, et va pouvoir retrouver sa place dans le onze de départ de Frédéric Antonetti.

Deux retours qui tombent à point nommé pour le RCSA, qui aura besoin de tous ses éléments forts pour espérer faire quelque chose de grand vendredi soir à Bollaert, un stade où il est très difficile de prendre des points.