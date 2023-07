Révélation de la Ligue 2 la saison dernière avec Annecy, un attaquant a fait son retour au RC Strasbourg. Si un départ se profilait, il a finalement prolongé.

Mercato RC Strasbourg : Moïse Sahi Dion prolonge l'aventure

Prêté la saison dernière du côté d'Annecy, après une bonne saison en Ligue 2, Moïse Sahi Dion va continuer avec ses partenaires du RC Strasbourg. En effet, le RCSA a annoncé la prolongation de sa pépite jusqu'en 2026. Arrivé en provenance de l'Afrique Football Élite en 2021, il dispute 15 matchs lors de sa première saison et inscrit un seul but face au PSG.

La volonté de poursuivre un peu plus avec son jeune attaquant fait suite à son excellente saison du côté de la Venise des Alpes avec pas moins de 20 buts inscrits toute compétitions confondues, une véritable prouesse pour un joueur arrivé en France il y a seulement deux ans. Comme officialisé sur son site, l'attaquant s'est lié jusqu'en 2026 au RC Strasbourg alors que son contrat expirait dans deux ans. Conscient de son talent, une prolongation a de quoi de calmer les ardeurs de ceux qui voulaient s'arracher les services de l'Ivoirien.

Une révolution au RCSA

Moïse Sahi Dion n'est pas le seul à avoir vu son bail prolongé cette semaine, Kevin Gameiro a, de son côté, lui aussi décidé de rempiler avec les Alsaciens. Une façon de préparer le renouveau de l'équipe qui veut alterner entre jeunes talentueux et joueurs expérimentés. Toujours à la recherche de talent, le Racing Club de Strasbourg a jeté son dévolu sur une pépite russe.

Entraîneur depuis plusieurs semaines maintenant, Patrick Vieira s'est félicité de la victoire de son équipe après une victoire 3-0 contre Sturm Graz. "Je suis satisfait sur l'intensité et l'aspect physique. Il reste encore à améliorer des choses comme gérer la profondeur. On manque aussi de communication et d'agressivité. On doit continuer à travailler, car on est loin encore du niveau que l'on veut avoir." Un match qui a vu Habib Diallo inscrire un triplé. Une bonne préparation avant de jouer son premier match de la saison face à l'OL, le 13 août prochain.