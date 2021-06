OM Mercato : Nouvelle révélation sur le départ de Thauvin

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 09:30

L’Olympique de Marseille a enregistré un premier départ important suite à la signature de Florian Thauvin au Mexique. Si l’ailier assure vouloir relever un challenge et vivre la passion qui anime les supporters mexicains, la presse espagnole n’en semble pas convaincue. Elle évoque une autre raison pour justifier l’arrivée du champion du monde 2018.

Déjà des doutes sur Florian Thauvin au Mexique

En fin de contrat, Florian Thauvin a surpris son monde en décidant de poursuivre sa carrière au Mexique. Un juteux contrat l’attend d’ailleurs chez les Tigres de Monterrey d’André-Pierre Gignac. L’ailier de 28 ans s’est engagé pour 5 ans et va percevoir un salaire annuel de 5 millions d’euros. Des émoluments que ni l’OM, ni aucun autre prétendant européen ne pouvait lui offrir. Si un juteux contrat l’attend au Mexique, l’attaquant a fait valoir d’autres arguments pour expliquer son choix de carrière assez surprenant. Il révèle notamment vouloir vivre de nouvelles sensations dans un pays de football. Du côté de la presse mexicaine, on ne semble pas convaincu par les raisons avancées par le natif d’Orléans.

Des doutes sur la condition physique de l’ancien de l’OM

Pour Rodrigo Faez, Florian Thauvin a surtout quitté l’Olympique de Marseille et l’Europe à cause de pépins physiques. Le journaliste d’ESPN est certain que l’ailier n’a pas voulu rester en Europe à cause de la grave blessure qu’il avait subie à la cheville. Celle-ci l’avait d’ailleurs privée d’une bonne partie de la saison 2019-2020. Il n’avait alors disputé que deux rencontres durant cet exercice. Pour le journaliste espagnol, plusieurs grands d’Europe se sont vus déconseiller Thauvin car il aurait été recalé lors de la visite médicale. Reste maintenant à savoir si l’ancien marseillais saura revenir à son meilleur niveau avec les Tigres. Il s’est d’ailleurs montré ambitieux puisqu’il vise un retour en équipe de France.