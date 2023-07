Tout juste passé sous pavillon américain, le RCS doit gérer les dossiers chauds comme celui de Kevin Gameiro. Alors qu'un départ était envisagé, le joueur va prolonger.

Mercato Strasbourg : Kevin Gameiro continue l'aventure !

Le Racing Club de Strasbourg est en train de vivre une révolution. D'abord racheté par le fond d'investissement américain BlueCo, aussi propriétaire de Chelsea, le club français se sépare aussitôt de Frédéric Antonetti, pourtant acteur du maintien en Ligue 1. Aussitôt licencié, il est remplacé par Patrick Vieira, qui retrouve un banc après son passage à Crystal Palace.

Si la direction n'a pas pu conserver Alexander Djiku, parti en Turquie, l'argent des Américains a permis d'enrôler Emmanuel Emegha et Abakar Sylla pour plus de 30 millions d'euros. Des sommes conséquentes pour les 16es de Ligue 1 qui affiche clairement leur ambition.

Gameiro va apporter son expérience au nouveau Strasbourg

Pour entourer son jeune groupe, le RCS va avoir besoin de joueurs d'expérience. Dans ces conditions, les Strasbourgeois ont décidé de prolonger l'aventure avec Kevin Gameiro pour une saison complémentaire, selon les informations de L'Équipe. Une nouvelle assez surprenante étant donné que les discussions n'avançaient plus entre l'ancien parisien et les Alsaciens, comme le déclarait l'attaquant il y a quelques semaines, lors du match face à Lorient : "c'est difficile de se positionner aujourd'hui, car je n'ai pas encore rencontré le club. On verra les propositions qui tombent sur la table. Je pense que si je ne reste pas à Strasbourg, c'est pour quitter la France."

Une excellente nouvelle pour les supporters des Cigognes attachés à leur numéro 9. Passé par le centre de formation de Strasbourg, il quitte l'Alsace pour Lorient avant de rejoindre Paris. Non retenu par Laurent Blanc, il quitte le PSG et s'envole pour l'Espagne, du côté de Séville où il remportera trois Ligue Europa. En 2021, il fait son retour en Alsace en inscrivant 21 buts en 70 matchs.

Cette prolongation montre la volonté du board Strasbourgeois de vouloir constituer un groupe jeune tout en l'encadrant avec de l'expérience et nul doute que Kévin Gameiro saura apporter cette expérience lors de la saison à venir.