Vendredi, l'OM a été malmené par le RC Strasbourg lors de la 18ème journée de Ligue 1. Patrick Vieira, le coach des Alsaciens est frustré au vu du scénario.

OM : Le club phocéen heureux face au RC Strasbourg, malgré un nul

L'Olympique de Marseille a du mal à reprendre le rythme. Après avoir peiné à battre Thionville (0-1) en 32ème de finale de Coupe de France, le club phocéen n'a pas été convaincant contre le RC Strasbourg. Vendredi soir, les protégés de Gennaro Gattuso ont été tenus en échec au Vélodrome, face aux hommes de Patrick Vieira dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1.

Sixièmes à un point du LOSC (5ème) au coup d'envoi, les Olympiens avaient l'opportunité de rallier le top 5 et prendre provisoirement 2 points d'avance sur les Dogues. Le match débute parfaitement pour eux avec l'ouverture du score de Samuel Gigot (1-0, 3'). Cependant, c'est bien le RC Strasbourg qui se montre le plus dangereux en première période. Pau Lopez doit intervenir du pied sur la tentative de Kévin Gameiro (15'), avant de trembler sur la reprise de volée de Dilane Bakwa (32'). Les Alsaciens sont finalement récompensés en toute fin de rencontre. Après avoir heurté la barre transversale (85'), ils reviennent au score grâce à Jérémy Sebas (1-1, 90+2').

Patrick Vieira : « Je pense qu'on aurait pu gagner ce match »

Inoffensif en seconde période, l'OM peut donc se satisfaire de ce point pris. Néanmoins, le club aurait dû faire bien mieux face au neuvième de Ligue 1. Après 18 journées, les hommes de Gennaro Gattuso passent provisoirement cinquièmes à égalité de points avec le LOSC. De son côté, Strasbourg est frustré à l'image de son entraîneur, Patrick Vieira.

Conscient que ses joueurs sont passés proches d'une belle victoire au Vélodrome, l'ancien international français retient d'abord qu'ils sont « restés solidaires et organisés » en conférence de presse. Dans des propos rapportés par L'Équipe, il regrette ensuite « le manque de lucidité et de réalisme » qui ont coûté la victoire. Néanmoins, Patrick Vieira espère que ses hommes conserveront l'état d'esprit affiché dans ce match. Selon lui, le plus dur est à venir : « ce qu'il faut, c'est être vraiment performant au niveau de la finition ». Et il a raison : si le RCSA veut viser plus haut que la neuvième position, il faudra améliorer son bilan offensif (19 buts inscrits en 18 matchs, 10ème bilan de Ligue 1).