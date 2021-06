Manchester City Mercato : Les Citizens sur un coup à 116 M€ ?

Publié par Clément le 25 juin 2021 à 17:00

Défait par Chelsea en finale de la Ligue des Champions le 29 mai dernier, Pep Guardiola n'arrive décidément pas à remporter le graal avec Manchester City. Mais le technicien espagnol n'est pas du genre à baisser les bras et compte évidemment retenter sa chance la saison prochaine avec une équipe encore mieux armée.

Un chèque record de Manchester City pour Jack Grealish ?

Soucieux de bien figurer en Premier League et de remporter la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine, Manchester City est prêt à mettre les moyens nécessaires. En ce sens, selon les informations du Sun, les Citizens seraient enclins à proposer un chèque de 100 M£ (soit plus de 116 M€) à Aston Villa pour s'attacher les services de Jack Grealish. Si ce transfert s'avérait réel, il s'agirait du plus gros montant dépensé par un club anglais, après les 89 M£ (105 M€ à l'époque) dépensés par les voisins de Manchester United pour arracher Paul Pogba à la Juventus de Turin.

Un gros contrat à racheter

Si cette somme pharaonique est évoquée, c'est évidemment parce que le numéro 7 des Three Lions, qui participe actuellement à l'Euro 2020 avec sa sélection, est doté d'un talent hors du commun, et capable de prestations de grande classe comme il l'a par exemple démontré face à la République tchèque. D'autre part, le capitaine des Villans est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le club de Birmingham. Les Citizens devraient donc racheter les quatre années restantes du contrat de Jack Grealish... De son côté, Aston Villa semble avoir préparé l'après-Grealish puisque les Claret and Blue ont dépensé près de 40 M€ pour convaincre le promu Norwich City de leur céder Emiliano Buendia.

Quid d'Harry Kane ?

Quel avenir pour Harry Kane si Man City dépensait les 116 M€ pour s'offrir Jack Grealish ? Le nom du numéro 10 des Spurs, qui veut quitter Tottenham cet été, est également cité du côté de Manchester City, mais il faudrait, là encore, dépenser pas moins de 150 M€ pour faire craquer Daniel Levy, le président de Lilywhite. Mais City est-il réellement prêt à lâcher ces deux gargantuesques sommes en l'espace d'un seul mercato ? C'est beaucoup moins sûr...