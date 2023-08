L’un des tubes de l’été se rapproche de son dénouement. Courtisé par le PSG, Harry Kane va quitter Tottenham. Un accord a été trouvé pour son transfert.

Mercato PSG : Harry Kane ne viendra pas au Paris SG

À la recherche d’un numéro 9 de renommée mondiale, Nasser Al-Khelaïfi rêvait de voir Harry Kane débarquer au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Le président du club de la capitale française espérait profiter de son amitié avec son homologue de Tottenham, Daniel Levy, pour boucler la signature de l’attaquant de 30 ans. Mais c’était sans compter avec le souhait du principal concerné pour la suite de sa carrière.

À un an de la fin de son contrat, le natif de Londres veut changer d’air pour gagner son premier trophée majeur en club et souhaite rejoindre les rangs du Bayern Munich. Et cela tombe bien puisque le club allemand vient de se mettre d’accord avec les Spurs pour le transfert de l’ancien protégé de Mauricio Pochettino.

Le Bayern Munich a bouclé le transfert de Harry Kane pour 100M€

En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le tabloïd britannique The Athletic, le Bayern Munich est parvenu à un accord total avec Tottenham pour le transfert de Harry Kane. Pour s’offrir les services du meilleur buteur de l’histoire des Spurs, le Rekordmeister va signer un chèque de plus de 100 millions d’euros. Le journaliste David Ornstein explique que la proposition du Bayern a été acceptée mercredi par le club londonien.

Cet accord met ainsi fin à de longues négociations entre les deux clubs, puisque le champion de Bundesliga a proposé au moins trois offres avant de parvenir à ses fins dans ce dossier. Conséquence de ce transfert attendu, le club allemand abandonne désormais la piste menant à Randal Kolo Muani, selon L’Équipe, qui ajoute que la voie est donc libre avec le buteur de l’Eintracht Francfort.