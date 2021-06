PSG Mercato: Paredes lâche un indice sur son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 22:06

Leandro Paredes fait partie des joueurs que Leonardo n’écarte pas forcément de laisser partir cet été en cas d’offre jugée satisfaisante. En pleine Copa America avec la sélection d’Argentine, le milieu de terrain parisien s’est prononcé sur son avenir.

Leandro Paredes, le plan B de la Juventus de Turin ?

Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 47 millions d’euros, Leandro Paredes pourrait ne pas aller jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’en juin 2023. Malgré une seconde moitié de saison acceptable sous les ordres de Mauricio Pochettino, l’international argentin pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources locales, RMC et Le Parisien notamment, Leonardo a déjà prévu de délivrer un bon de sortie au milieu de 26 ans s’il recevait une bonne offre.

Et selon Tuttosport, en cas d’échec dans les négociations avec Sassuolo pour le transfert de Manuel Locatelli, la Juventus de Turin a inscrit le nom de Paredes comme son plan B. Passé par l’AS Rome, le Chievo Vérone et Empoli, le compatriote de Lionel Messi pourrait donc faire son retour en Serie A la saison prochaine. Surtout que l’AC Milan et l’AS Rome sont également cités sur ses traces. Mais s’il devait quitter le Paris SG, le natif de San Justo sait où il aimerait jouer un jour.

Leandro Paredes veut retourner à Boca Juniors

« On parle beaucoup de mon avenir, mais je vais rester ici. Je suis très heureux ici. J'ai d'excellents coéquipiers, un bon entraîneur. J'espère rester encore plusieurs saisons. » Durant l’hiver alors que les rumeurs l’annonçaient déjà sur le départ, Leandro Paredes avait déclaré sa flamme au PSG et avoué qu’il aimerait rester encore plusieurs saisons. Mais le joueur est conscient qu’il devra un jour s’en aller pour découvrir autre chose et s’offrir de nouveaux challenges. Si cela arrivait, Paredes aimerait un jour retourner à Boca Juniors, son club formateur où il n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer. « J’aurais aimé jouer plus longtemps à Boca. Mais si j’étais resté, les choses n’auraient pas été les mêmes. Aujourd’hui, je suis heureux et j’ai encore un long contrat au PSG. C’est sûr que le moment arrivera où je penserai à revenir ou non. Mais cela dépendra aussi si la direction me veut ou non », a confié le coéquipier de Neymar et Kylian Mbappé.