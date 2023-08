Indésirable au PSG, Renato Sanches se dirige vers un départ dans les prochaines semaines. L'AS Roma est d'ailleurs proche de boucler ce dossier.

Mercato PSG : L'AS Roma avance bien pour Renato Sanches

Lancé dans l'opération dégraissage durant ce mercato estival, le PSG pourrait recevoir l'aide de l'AS Roma pour se séparer de plusieurs joueurs considérés comme indésirables par les dirigeants du club parisien. En effet, le club italien veut boucler l'arrivée de Renato Sanches dans les prochaines semaines, alors que les Romains avancent également très bien sur le dossier Leandro Paredes, puisque son retour en Italie serait presque bouclé.

Arrivé au PSG il y a un an, notamment grâce à Christophe Galtier, Renato Sanches ne s'est jamais imposé dans la capitale. La saison passée, le Portugais n'a disputé que 905 minutes sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et n'a pas convaincu les dirigeants de lui donner une place plus importante dans le projet. En pleine reconstruction cet été, le club cherche à s'en débarrasser, et les négociations seraient en passe d'aboutir avec l'AS Roma, qui aime le profil de l'ancien joueur du LOSC.

Un prêt avec option d'achat pour Renato Sanches

Contrairement à Leandro Paredes, qui va être vendu bien moins cher que son prix d'achat, le PSG pourrait limiter la casse pour Renato Sanches. Un accord total serait en passe d'être trouvé pour Renato Sanches, autour d'un prêt avec option d'achat à 12 millions d'euros, sans compter les bonus. Selon Foot Mercato, cette option d'achat pourrait se transformer en obligation si le milieu de terrain portugais dispute plus de 30 rencontres avec l'AS Roma dans la saison.

Une bonne nouvelle pour le PSG qui pourrait enregistrer le départ d'un nouvel indésirable, puisque Renato Sanches n'entre pas dans les petits papiers de Luis Enrique, et devrait se contenter d'un rôle très secondaire s'il venait à rester au Paris Saint-Germain cet été. Le mercato parisien devrait encore faire du bruit, notamment dans le sens des départs, puisque plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises, à commencer par Neymar, qui se dirige vers l'Arabie Saoudite.