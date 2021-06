OM Mercato : 30 M€, une nouvelle menace pour Rafael Leao

Publié par Timothée Jean le 25 juin 2021 à 22:25

En quête d’un renfort offensif, l’ OM s’intéresse à Rafael Leao de l’AC Milan. Mais le club phocéen devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier.

L’ OM devancé pour Rafael Leao ?

Le mercato estival bat son plein à l’Olympique de Marseille. Après avoir bouclé la signature de Gerson, le club olympien s’apprête à accueillir sa seconde recrue, Konrad De La Fuente, en provenance du FC Barcelone. Mais l’attaquant américain ne sera pas la dernière pioche de l’ OM.

En effet, le club phocéen s’active pour faire venir un nouvel attaquant afin de compenser le départ de Florian Thauvin. Il Corriere dello Sport assure que l’ équipe phocéenne est intéressée par Rafael Leao. Contrairement à la piste Jérémie Boga (Sassuolo), l’attaquant de l’AC Milan a déjà évolué en Ligue 1 durant une saison sous les couleurs du LOSC (2018-2019). La direction du club milanais voudrait se débarrasser de lui ce mercato estival. Cette situation a alors attiré l’attention de l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen aura fort à faire avant d'arriver à ses fins en ce qui concerne le buteur portugais.

Contact établi entre Rafael Leao et Dortmund

En effet, l’ OM n’est pas le seul club intéressé par Rafael Leao. Everton et Wolverhampton, deux écuries anglaises financièrement bien armées, seraient également sur les traces du joueurnew. Un nouveau courtisan et non des moindres vient aussi de s'inviter dans la danse.

CalcioMercato.com révèle que le Borussia Dortmund voudrait s’attacher les services de l’ancien joueur du LOSC. Le club allemand aurait contacté son agent Jorge Mendes, afin de se renseigner sur sa situation et envisagerait de formuler une offre à l'AC Milan. La source précise que les dirigeants italiens exigent un chèque de 30 millions d'euros pour son transfert. Les différents courtisans sont prévenus. Cette saison, Rafael Leao a inscrit 7 buts et 6 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues.