PSG Mercato : 50M€, Jorge Mendes prépare une bombe avec Doha

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 13:00

Le PSG va profiter du mercato estival pour améliorer son équipe, c’est une promesse de son président Nasser Al-Khelaïfi. Jorge Mendes, le puissant agent de joueurs, pourrait jouer un grand rôle dans ce vaste chantier annoncé à Paris.

Cristiano Ronaldo ne veut plus rester à la Juventus

Et si Cristiano Ronaldo débarquait au PSG lors du mercato estival qui s’ouvre officiellement le 9 juin prochain ? La rumeur lancée par la presse italienne prend de plus en plus d’épaisseur avec une entrée en action de Jorge Mendes, l’agent de la star de la Juventus. Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid pour un peu plus de 100 millions d’euros, Cristiano Ronaldo ne veut plus rester à la Juve. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 36 ans veut s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite vers une destination exotique.

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato, l’international portugais a donc demandé à son agent de sonder le terrain afin de lui trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Et aux dernières nouvelles, Jorge Mendes s’est d’ores et déjà mis en action auprès des dirigeants du PSG.

Jorge Mendes s'est rapproché du PSG pour Cristiano Ronaldo !

Avant de quitter la Juventus à l’été 2019, Massimiliano Allegri avait soufflé à la direction du club qu’il fallait vendre Cristiano Ronaldo qui freinait la progression de la Vieille Dame. Alors que l’entraîneur italien est annoncé sur le retour pour succéder à Andrea Pirlo, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid veut quitter Turin. Selon La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes s'est donc mis à la recherche d'un nouveau club pour son poulain.

Si Manchester United était le choix numéro 1 du quintuple Ballon d’Or, le refus de Ole Gunnar Solskjær, qui milite pour l’arrivée d’un attaquant prometteur, a poussé le clan Ronaldo à revoir ses plans. Le quotidien sportif révèle ainsi que le représentant de l’ancien avant-centre du Sporting Portugal a directement contacté Doha pour offrir les services de son protégé à l’Émir, propriétaire du Paris Saint Germain.

Toujours selon la même source, les hauts dignitaires du PSG n’ont, pour l’heure, pas donné de réponse à cette proposition et se concentrent en priorité sur la prolongation de Kylian Mbappé. Le journal transalpin ajoute que la piste Ronaldo pourrait devenir une solution sérieuse pour le Paris Saint-Germain en cas de départ d'Mbappé, et Mauro Icardi pourrait être inclus dans les négociations avec la Juventus. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt évalue à 50 millions d'euros un éventuel transfert de CR7.

Affaire à suivre…