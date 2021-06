OL Mercato : Le staff du nouveau coach Peter Bosz dévoilé

Publié par ALEXIS le 26 juin 2021 à 07:00

Nouvel entraîneur de l’ OL depuis le 29 mai 2021, Peter Bosz a son encadrement technique au grand complet. Dans un communiqué officiel, le club rhodanien a dévoilé les noms des membres du staff professionnel masculin, tous engagés pour deux saisons.

OL : Peter Bosz avec 3 adjoints, dont Caçapa

Successeur de Rudi Garcia à l’ OL, Peter Bosz connait désormais ses collaborateurs dans le staff technique du club rhodanien. Le technicien néerlandais aura trois adjoints, dont deux proches arrivés avec à Lyon. Le premier, Hendrie Krüzen (56 ans), est un disciple du nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Il était à ses côtés à Almelo, Vitesse Arnhem, au Maccabi Tel-Aviv, à l’Ajax Amsterdam, au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen. Krüzen est un ancien international, vainqueur de l’Euro 1988 avec les Pays-Bas. Rob Maas (51 ans) est le deuxième adjoint de Peter Bosz. Comme Krüzen, il est également un fidèle du nouveau coach de Lyonnais. Il était l’un de ses adjoints à Arnhem et à Leverkusen.

Adjoint de Bruno Genesio, Sylvinho et Rudi Garcia, Claudio Caçapa reste dans le staff technique. « Au club depuis janvier 2016, il connaît parfaitement l'Olympique lyonnais, son fonctionnement et ses joueurs », ont souligné les Gones. La préparation physique sera l’affaire de Terry Peters. Hollandais de 34 ans, il a déjà travaillé avec Peter Bosz au FC Hollywood du Rhin et au Bayer. Il sera aidé dans ses fonctions par Cédric Uras, ancien joueur de l’ OL, et Alexandre Fahri.

Vercoutre, coach des gardiens de but

Rémy Vercoutre (41 ans), lui, prend la place de Christophe Revel au poste d’entraîneur des gardiens de but. Cinq fois champion de France avec Lyon (2002-2014), l’ancien portier fait ainsi son retour au club. « Yannick Pothier sera toujours en charge de la cellule vidéo, assisté d’Anthony Michel et de Geoffrey Garcia, promu de l’académie. Julien Sokol occupera le poste de Team Manager, assisté de Guy Genet. Jérôme Renaud reste le patron de l’intendance et sera assisté de Lotfi Eladjabi et de François Lopez », indique le club de Jean-Michel Aulas.

L’équipe lyonnaise reprendra les entraînements au Groupama OL Training Center, le mardi 29 juin.