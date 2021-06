AS Monaco Mercato : Officiel, Gil Dias transféré au Portugal

Publié par ALEXIS le 26 juin 2021 à 00:20

Après Arthur Zagre (19 ans), c’est au tour de Gil Dias de quitter l’AS Monaco définitivement. L’ailier droit a signé avec le Benfica Lisbonne, au Portugal, au terme de son 7e prêt consécutif.

AS Monaco : Gil Dias signe au Benfica Lisbonne

Ça commence à bouger à l’AS Monaco pour ce mercato d’été. Jeudi, le club du Rocher a prêté Arthur Zagre au FC Utrecht (Pays-Bas) pour les deux prochaines saisons avec une option d’achat. Ce vendredi, les Monégasques ont officialisé le transfert de Gil Dias au Benfica Lisbonne. « L’AS Monaco et le Benfica Lisbonne (Primeira Liga) ont trouvé un accord concernant le transfert de Gil Dias, le portugais de 24 ans », ont-ils annoncé.

Indésirable sur le Rocher, le milieu offensif avait été prêté à sept clubs différents entre 2016 et 2021. D’abord au Varzim SC (2016) et au Rio Ave FC (2016-2017) dans son pays natal, puis à la Fiorentina (2017-2018), à Nottingham Forest FC (2018-2019), à l’Olympiakos (2019) et à Grenade FC (2019-2020). La saison dernière (2020-2021), Gil Dias l’a passé sous le maillot du FC Famalicão, au Portugal, toujours sous la forme de prêt.

17 matchs disputés en 7 ans à l'ASM

Le natif du district d’Aveiro était arrivé à l’AS Monaco en octobre 2014 grâce à un prêt du Sporting Braga. Il a été transféré définitivement en juillet 2015 pour 5 M€. Ayant intégré l’équipe réserve du club de la Principauté dans un premier temps. Par la suite, il avait réussi à franchir des paliers pour rejoindre l’équipe professionnelle. Cependant, l’international Espoir portugais (10 sélections) n’a pas réussi à s'imposer dans le onze monégasque. En 7 ans de contrat à l’ASM, il a disputé seulement 17 matchs sous le maillot du club asémiste, dont 15 en Ligue 1.