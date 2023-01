PSG Mercato : C’est confirmé, un renfort inattendu va débarquer !

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2023 à 22:50

À un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato hivernal, le PSG s’active pour régler des dossiers urgents. Un renfort totalement inattendu pourrait ainsi débarquer dans la capitale.

En négociations avec les dirigeants de Nottingham Forest pour Keylor Navas, qui a déjà donné son accord au promu de Premier League, le Paris Saint-Germain pourrait finalement revoir ses exigences à la baisse concernant le gardien de but de 36 ans. En effet, selon la presse britannique, les Forest ne proposent qu’un prêt pour l’international costaricien.

S’il espérait conclure un transfert sec à hauteur de 5 millions d’euros et se séparer définitivement de Navas pour rassurer davantage Gianluigi Donnarumma, le Champion de France en titre serait finalement sur le point de dire « oui » à l’actuel 13e du Championnat anglais. Pour cela, Luis Campos et Christophe Galtier auraient pris une décision forte.

PSG Mercato : Julian Draxler rapatrié d’urgence pour libérer Navas

Avec un total de huit joueurs prêtés lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain ne peut plus céder un nouveau joueur sous cette même forme. Pour permettre à Keylor Navas de rejoindre les rangs de Nottingham Forest pour les six prochains mois, le club de la capitale aurait pris la résolution de rapatrier l’un de ses éléments prêtés.

Entre Mauro Icardi (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (AS Rome, avec option d'achat de près de 8M€), Leandro Paredes (Juventus, avec une option d'achat proche de 22,6M€), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig, avec option d'achat d'environ 20M€), Julian Draxler (Benfica), Éric-Junior Dina Ebimbe (Eintracht Francfort, avec option d'achat de 6,5M€) et Ander Herrera (Athletic, avec option d'achat), Christophe Galtier aurait tranché. En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, l’entraîneur du PSG aurait demandé à Luis Campos de faire revenir le milieu offensif allemand Julian Draxler. Navas pourrait donc rejoindre l’Angleterre ce mardi avant minuit.