PSG Mercato : Real - Mbappé, Paris active son plan B !

Publié par Gary SLM le 26 juin 2021 à 10:15

Le Real Madrid a tenté de jouer sur les plates-bandes du PSG en essayant de recruter Kylian Mbappé. Le Paris SG va maintenant répondre avec l’activation de son plan B.

Mercato : Le PSG se prépare à transmettre une offre de folie

Le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG prend fin en juin 2022. Le club de la capitale cherche donc à prolonger son buteur pour les 4 ou 5 années à venir sans grand succès pour le moment. Le fait est que le Real Madrid a troublé les plans des dirigeants parisiens avec sa tentative en sourdine pour engager l’attaquant international français. Le Paris SG a depuis aligné des offres pour faire céder sa pépite sans plus de succès. Mes les jours à venir, l’affaire devrait entrer dans une autre dimension au grand désarroi des responsables madrilènes et leurs supporters.

En effet, selon une information de Cadena SER, le Paris Saint-Germain apprête une nouvelle offre mirifique à transmettre à Kylian Mbappé. Le coéquipier de Neymar, déjà rémunéré à 25 millions d’euros par saison, pourrait recevoir une proposition largement supérieure à 30 millions d’euros de salaire par an. L’idée de cette proposition fait déjà mal au Real Madrid qui se sent incapable de s’aligner sur un tel montant, même en patientant la saison prochaine pour attirer gratuitement l’ancien buteur de l’As Monaco sous son maillot.

Déjà cette semaine, The Athletic relayait le désespoir des supporters du Real Madrid sur ce dossier. Ils ne croient plus en la capacité de leur club à recruter Kylian Mbappé contre la volonté des dirigeants du PSG. Neymar Jr, Angel Di Maria et même les défenseurs Marquinhos et Presnel Kimpembe militent tous pour une prolongation de leur coéquipier. Les joueurs de l’équipe de la capitale veulent conserver l’attractivité du club, ce qui passe par la conservation des meilleurs éléments.

Tous les joueurs du PSG pour la prolongation de Mbappé

Avec la proposition en préparation par la direction du PSG pour retenir la star, celle-ci pourrait prochainement percevoir un salaire proche des 36 millions d'euros annuels de Neymar, son complice brésilien en attaque parisienne. Cette carte du mirifique salaire, les dirigeants parisiens ont longtemps hésité avant de la sortir de peur de faire exploser leur masse salariale. Mais face au risque de voir Kilian Mbappé leur filer entre les mains, ils n'ont plus d'autres choix que de la sortir.

Pour l’heure, Mbappé est toujours engagé en Euro avec l’équipe de France. Il a affirmé ne se concentrer que sur cette compétition, l’affaire de son avenir étant secondaire pour lui. Probablement, l'offre en préparation par le Paris St Germain ne devrait lui parvenir qu'à la fin de la compétition européenne. En cas de salaire de plus de 30 millions d'euros, le Real Madrid devrait se retrouver dans l'incapacité de rivaliser. On se dirige vers ce cas de figure puisque Nasser Al-Khelaïfi a déjà clairement affirmé qu'un départ de son joueur était impossible.