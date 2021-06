ASSE : L’AS Saint-Étienne célèbre un gros événement ce samedi

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 16:30

L’ ASSE commémore une grande date, ce samedi 26 juin 2021. C’est la date anniversaire des 88 ans d’existence du club de Ligue 1.

L’ ASSE à 88 ans ce samedi !

Ce samedi, les supporters de l’ ASSE fêtent le 88e anniversaire de leur club de coeur. Sur son site internet officiel, le club ligérien a rappelé des souvenirs inoubliables de l’épopée glorieuse des Verts, après avoir fait l’historique de la création du club. « C'est le 26 juin 1933 que le mythe est né... L’AS Saint-Étienne célèbre 88 ans d’une existence riche en trophées et en émotions », a écrit le club.

Comment est né le club présidé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ? Il est en effet « la petite sœur de l’Association Sportive Stéphanoise, elle-même née de l’union entre l’Amical Sporting Club (anciennement AS Casino) et du Stade Forézien », a rappelé l’Association Sportive de Saint-Étienne. Club le plus titré de France, l’ ASSE (10 titres de champion de France, 6 Coupes de France et une Coupe de la Ligue) est devenue un mythe du football français.

« Grâce à leur longévité en première division (68 saisons, 2765 matchs), à leur palmarès unique et à une ferveur populaire incroyable, les Verts jouissent d’une place à part dans le cœur des Français et d’une aura qui s’étend jusqu’aux confins de l’Europe », a souligné le club.

La passion et la flamme toujours verte

Pour mémoire, les Verts avaient disputé et perdu la finale de la coupe d’Europe des clubs champions en 1976 à Glasgow (Écosse) contre le Bayern Munich. C’était la période de l’épopée glorieuse avec le regretté Robert Herbin, mort en avril 2020.

« La passion du club, qui animait déjà des centaines de milliers de supporters dans les années 70, s'est transmise de génération en génération. Quanrante cinq ans se sont écoulés depuis la finale de Glasgow, mais le mythe est toujours debout. Porté par des valeurs, le souci de l'authenticité et l'engagement du Peuple Vert », a souligné l’ ASSE.