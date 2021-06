PSG Mercato: Real Madrid, la décision est tombée pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 22:04

Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec la France, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé son avenir avec le PSG et le Real Madrid veut en profiter pour le recruter cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais ce dossier pourrait connaître son dénouement prochainement.

Le PSG en pleine action pour convaincre Kylian Mbappé

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays (…) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » déclarait Nasser Al-Khelaïfi début juin dans les colonnes de L’Équipe.

Et d’après le journaliste Thibaud Vézirian, le président du Paris Saint-Germain se rapproche de son gros coup avec la prolongation de Kylian Mbappé. Au cours d’un live sur Youtube, le journaliste de la Chaîne L’Équipe a révélé que le champion du monde 2018 a prévu de rester « trois, quatre ans au PSG » avant de rejoindre le Real Madrid.

Même s’il rêve toujours d’enfiler le maillot madrilène, la crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé ce dossier puisque Florentino Pérez et les siens n’ont pas les moyens de boucler ce transfert. Une tendance confirmée par le spécialiste mercato Fabrizio Romano qui assure lui aussi que le vice-champion d’Espagne va avoir du mal à offrir un chèque acceptable au PSG pour Mbappé cet été.

Kylian Mbappé partit pour rester au PSG

Selon Sky Sport, l’activité du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival est déjà bien vue par Kylian Mbappé. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma (alors qu’il y a déjà Keylor Navas), le club de la capitale est sur le point d’enregistrer la signature du latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi, pour 70 millions d’euros. Et Sergio Ramos, qui a fait ses adieux au Real Madrid, pourrait suivre prochainement.

Le journaliste Robin Schmidt explique que « la star mondiale n’est pas seulement un leader né doté d’une volonté irrépressible de gagner, mais malgré son âge avancé de 35 ans il est toujours un défenseur central de premier plan. » Si le mercato n’est pas encore terminé et que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi prévoient d’autres surprises, Mbappé est convaincu d’être « au meilleur endroit pour remporter des titres » et semble de plus en plu disposé à rester encore quelques années à Paris.