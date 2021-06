PSG Mercato : Dénouement imminent du dossier Achraf Hakimi

Publié par Ange A. le 28 juin 2021 à 09:30

Annoncé depuis de longues semaines au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi va s’engager dans les prochaines heures avec le PSG. Des sources concordantes assurent en effet que tout est bouclé pour la venue du Marocain dans la capitale.

PSG Transfert : Officialisation imminente pour Achraf Hakimi

L’un des gros feuilletons de l’été tend à sa fin. Le dossier Achraf Hakimi va connaître son dénouement dans les heures à venir comme l’indique Fabrizio Romano. Le spécialiste du mercato italien assure en effet que le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan sont parvenus à un accord pour le transfert au PSG d’Hakimi. Pour le journaliste italien, le Marocain (36 sélections/4 buts) va s’engager pour 5 ans avec le vice-champion de France. Le montant de l’opération est estimé à 71 millions d’euros. Comme l’indique la source, il ne manque plus que la visite médicale avant l’officialisation de son transfert au PSG. Cette arrivée tant attendue ouvre donc la voie au départ d’Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat par la Roma.

Hakimi, encore un coup magistral de Leonardo

Avec Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain va accueillir sa troisième recrue estivale. Jusqu’ici, Leonardo avait frappé des coups gratuits en signant Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Tous deux arrivent respectivement libres après l’expiration de leurs contrats à Liverpool et à l’AC Milan. Le latéral marocain constitue donc le plus gros achat du club francilien depuis le retour du technicien brésilien au PSG. Dans ce dossier, le dirigeant parisien est notamment parvenu à écarter la menace de Chelsea. Le champion d’Europe courtisait également le Lion de l’Atlas et semblait même proche de boucler l’affaire en incluant deux joueurs dans le deal. Mais au final, c’est bien à Paris que le polyvalent arrière droit va s’engager. À 22 ans, il va découvrir le quatrième championnat de sa carrière après la Liga, la Bundesliga et la Serie A. Il arrive d’ailleurs en France avec un titre de champion d’Italie.