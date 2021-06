PSG Mercato : Accord total pour Hakimi, visite médicale lundi

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2021 à 18:51

Placé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines déjà, Achraf Hakimi devrait s’engager dans les prochains jours en faveur du club de la capitale. Leonardo est parvenu à un accord total avec l’Inter Milan et le joueur de 22 ans pourrait passer sa visite médicale lundi ou mardi au plus tard.

Achraf Hakimi va s’engager avec le PSG

À la recherche d’un latéral droit de très bon niveau, le Paris Saint-Germain a réussi à convaincre l’Inter Milan et Achraf Hakimi. Recruté l’été dernier en provenance du Real Madrid contre une enveloppe de 45 millions d’euros, l’international marocain va s’engager en faveur du PSG. Ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano confirme qu’un accord a été trouvé entre le directeur sportif parisien, Leonardo, et son homologue du club italien samedi soir.

L’entente entre les deux hommes porte sur un transfert à hauteur de 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus éventuels. Déjà d’accord avec le Paris Saint-Germain, l’ancien défenseur madrilène est attendu dans la Ville Lumière pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Mercato PSG : Achraf Hakimi attendu à Paris

Le toujours très bien informé Gianluca Di Marzio confirme lui aussi l’arrivée imminente de Hakimi au Paris Saint-Germain. Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia annonce même que le natif de Madrid va passer ses tests médicaux en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Une fois la visite médicale terminée, Achraf Hakimi va parapher un bail de cinq ans en faveur du club de la capitale française, soit jusqu’en juin 2026.

À Paris, le compatriote de Romain Saïss va doubler son salaire puisqu’il percevra 8 millions d’euros par saison plus deux millions de bonus. De son côté, le média FcInterNews a dévoilé ce dimanche tous les détails de cette transaction entre le PSG, l’Inter et le clan Hakimi.

« D’après nos informations, le club italien a déjà préparé et signé tous les documents nécessaires pour le transfert vers le PSG. Leonardo s’est rapproché des demandes de Giuseppe Marotta, avec une somme de 70 millions d’euros ainsi distribués : 65 millions d’euros, 3 autres millions de bonus intermédiaires et 2 millions de bonus difficiles pour arriver à 70.

En plus, il y a un surplus de 1,5 million si le PSG réussit le triplé championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. Avec ce pas en avance, le PSG a dépassé la concurrence de Chelsea, avec un accord aussi trouvé avec Hakimi : 8 millions d’euros par an plus 2 de bonus. Tout doit maintenant être bouclé entre aujourd’hui et demain, avec une annonce officielle prévue lundi ou mardi », explique le média transalpin.

Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, le Paris SG tient son troisième gros coup de l’été avec Hakimi. La quatrième signature pourrait être celle de Sergio Ramos. Selon le quotidien espagnol AS, l’ancien défenseur du Real Madrid est à la recherche d’un logement dans la capitale français en prélude à sa prochaine arrivée au PSG.