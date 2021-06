Montpellier HSC : Nicollin réagit à la sélection de Savanier pour les JO

Publié par Clément le 28 juin 2021 à 12:08

Téji Savanier, le milieu de terrain montpelliérain, a été sélectionné par Sylvain Ripoll pour participer aux JO de Tokyo, cet été. L'encadrement du Montpellier HSC s'est dit "heureux et fier" de la participation de son joueur au tournoi olympique, qui se déroulera du 21 juillet au 7 août au pays du Soleil levant.

Téji Savanier aux JO, "une fierté" pour Laurent Nicollin

En conférence de presse ce lundi matin pour présenter le nouvel entraîneur du MHSC, Olivier Dall'Oglio, Laurent Nicollin, le président du club, a évoqué la sélection de Téji Savanier pour les Jeux Olympiques. En effet, le milieu de terrain de 29 ans fait partie des trois "jokers" de plus de 23 ans convoqués pour la compétition, avec Florian Thauvin et André-Pierre Gignac (Tigres UANL). "C'est toujours une fierté d'avoir des joueurs sélectionnés avec des équipes nationales. J'ai senti chez Téji (Savanier) une grande fierté de jouer pour son pays, c'est quelque chose de magique. Je suis très fier et heureux pour lui", s'est réjoui le patron du MHSC face à la presse.

Savanier commencera la préparation avec Montpellier

Si, au contraire d'une multitude de clubs, le MHSC a cédé volontiers son joueur pour les trois semaines de tournoi, Olivier Dall'Oglio a cependant assuré que Téji Savanier effectuerait le début de la préparation avec le club héraultais, avant de voir l'ancien nîmois s'envoler pour le Japon.

Pour rappel, parmi les 18 joueurs convoqués par Sylvain Ripoll pour la compétition, l'attaquant Amine Gouiri (OGC Nice), les défenseurs Benoît Badiashile (AS Monaco) et Malang Sarr (Chelsea), ainsi que les milieux de terrain Eduardo Camavinga (Stade Rennais), et Maxence Caqueret (Olympique Lyonnais), ne sont pas autorisés par leur club à rejoindre la sélection olympique. À trois semaines de l'échéance, la participation de l'équipe de France aux Jeux Olympiques semble plus que jamais compromise...