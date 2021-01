Montpellier HSC Mercato : Laborde peut faire du bien au club

Publié le 18 janvier 2021 à 12:15

Homme fort du Montpellier HSC cette saison, Gaëtan Laborde s'affirme à chaque match de son équipe comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Buteur prolifique et complet, le natif de Mont-de-Marsan est forcément convoité et son départ pourrait sérieusement faire respirer le club pailladin.

La belle saison de Laborde avec le Montpellier HSC

La période est difficile pour Montpellier. Restant sur trois défaites, dont deux depuis la trêve, les Pailladins sont littéralement en train de se saborder. Alors qu'il n'était qu'à quatre points du Stade Rennais à la trêve hivernale, le MHSC est désormais à huit points du club breton et ont dégringolé de la huitième à la onzième place. Une position qui n'entâche rien aux performances du duo Laborde-Delort toujours aussi problématique pour les défenses de Ligue 1. Le premier cité, véritable fer de lance de l'équipe héraultaise, réalise une saison de bonne facture en inscrivant cinq buts et en délivrant cinq passes décisives.

Des offres intéressantes enfin déposées

Des performances qui ne passent forcément pas inaperçues et qui attisent les convoitises de nombreux clubs. C'était notamment le cas de l'Olympique de Marseille, qui s'était présenté pour obtenir plus d'informations sur la faisabilité de l'opération. Recalé par Laurent Nicollin, l'OM a dû aller voir ailleurs. Une décision qu'explique Michel Der Zakarian tout en donnant les conditions d'un départ de Laborde et Delort :" si des sommes arrivent sur la table du président, des sommes correctes, c’est fort possible qu’ils puissent partir. " Ces sommes correctes sont peut-être arrivées car selon le Telegraph, West Ham serait intéressé par l'ancien bordelais et compterait déposer une offre avoisinant les seize millions d'euros, ce qui ferait de la vente de Laborde la plus onéreuse de l'histoire du club pailladin avec celle de Nordi Mukiele à Leipzig. Ne reste plus qu'à découvrir la décision de Nicollin, l'argent ou le sportif ?













Par Chemssdine