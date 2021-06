PSG Mercato : Après Wijnaldum, Paris tente une opportunité à 30M€

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 12:30

Pas encore satisfait après l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo cherche toujours à se renforcer au milieu de terrain. Le directeur sportif du PSG pourrait ainsi avoir une nouvelle opportunité du côté de la Juventus de Turin.

Leonardo active une nouvelle piste inattendue

Le Paris Saint-Germain est visiblement décidé à apporter du sang neuf dans son milieu de terrain. Après avoir officialisé l’arrivée de l’international néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans), le vice-champion de France travaille encore pour renforcer son entrejeu. Et d’après les renseignements de Julio Pavoni, journaliste argentin qui suit Boca Juniors, Leonardo s’est rapproché de la Juventus de Turin à propos de Rodrigo Bentancur.

« Boca sait que la Juventus a choisi de vendre Rodrigo Bentacur dans ce mercato. Boca conserve un pourcentage sur la revente. Il intéresse le PSG et Chelsea », assure le journaliste sportif. De retour sur le banc de la Vieille Dame, Massimilino Allegri travaille sur la restructuration de son groupe et le milieu de terrain de 24 ans fait partie des joueurs dont il ne veut pas pour la saison prochaine. Recruté en 2017 contre un chèque de 12,5 millions d’euros en provenance de Boca Juniors, l’international uruguayen a donc été placé sur la liste des transferts cet été. Le Paris SG aimerait profiter de cette opportunité pour renforcer davantage l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais les Rouges et Bleus ne sont pas seuls sur cette piste puisqu’ils devront encore compter avec la concurrence de Chelsea.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Rodrigo Bentancur ?

Après le dossier Achraf Hakimi, le PSG et Chelsea pourraient se livrer à un nouveau duel pour la signature du compatriote d’Edinson Cavani. Auteur de 45 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Rodrigo Bentancur ne sera toutefois pas bradé par la Juventus de Turin. Les différentes sources italiennes assurent que si le site spécialisé Transfermarkt évalue le joueur à 35 millions d’euros, les Bianconeri attendent au moins 30 millions d’euros pour le laisser partir. Pour rappel, Bentancur est sous contrat jusqu’en juin 2024.