Euro 2020 : Réaction de Cristiano Ronaldo sur l'élimination du Portugal

Publié par ALEXIS le 28 juin 2021 à 15:45

Champion d’Europe en titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé par la Belgique, dimanche (1-0). Revenu sur le 8es de finale de l’Euro 2020, le capitaine de la Seleçao ne rougit pas de leur élimination. Bien au contraire, il se félicite de leur parcours jugé honorable.

Cristiano Ronaldo « fier » du parcours du Portugal

Auteur de 5 buts, Cristiano Ronaldo est éliminé de l’Euro 2020 en 8es de finale. Son équipe, le Portugal, a été sortie par l’un des favoris du tournoi, la Belgique. Cela sur l’unique tir cadré des Diables Rouges. Les portugais peuvent avoir des regrets, car ils ont dominé les Belges. Mais sur l’ensemble de leur participation, Cristiano Ronaldo s’est dit satisfait qu’il quitte la compétition un peu prématurément. « Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu », a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter : « Nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais. […] En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts. » Pour finir, le buteur de la Juventus de Turin a adressé ses « félicitations à la Belgique » et a souhaité « bonne chance à toutes les sélections encore en lice ».

CR7 égale le record d'Ali Daei grâce à ses 5 buts

Il fait noter que sur le plan individuel, Cristiano Ronaldo a égalé le vieux record détenu par l’Iranien Ali Daei, en comptant désormais 109 buts avec sa sélection. Éliminé, il reste l’actuel meilleur buteur de l’Euro 2020, devant Patrick Schick de la République tchèque (4 buts) et Romelu Lukaku de la Belgique (3 buts). Ces deux joueurs sont toujours dans la compétition, contrairement au quintuple Ballon d'Or. Pour rappel, le Portugal avait battu la Hongrie (3-0), puis avait été étrillé par l'Allemagne (4-2), avant son match nul (2-2) contre la France dans la phase de poule.