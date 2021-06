Stade Rennais : Nouveau point de Maurice sur le Mercato du SRFC

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 00:30

Florian Maurice a fait le point sur le mercato estival du Stade Rennais cristallisé par le dossier Eduardo Camavinga, ce lundi, sur TV Rennes.

Stade Rennais : La piste Badé confirmée, la piste Herrera éteinte

Outre le dossier chaud du transfert d’Eduardo Camavinga, le mercato Stade Rennais est aussi animé dans le sens des arrivées. Le club breton est sur plusieurs pistes en ce moment, afin de se renforcer pour la campagne de la Ligue Europa. Dans son point sur les joueurs courtisés, Florian Maurice a confirmé l’intérêt réciproque de Loïc Badé pour le SRFC, tout en avouant des négociations compliquées. « On est dans des discussions. C’est une cible qui a été identifiée très tôt. Ça peut mettre un peu de temps. Le joueur a envie de venir, oui Lens est gourmand », a-t-il validé sur la télévision.

Rappelons que le RC Lens exige un montant de 25 M€ avant de lâcher son défenseur central de 21 ans. Un montant que la direction de Rennes tente de négocier à la baisse. Le responsable du recrutement au Stade Rennais a également confirmé l’intérêt pour Hector Miguel Herrera (31 ans, 2022). Toutefois, il avoue que la piste menant vers le milieu international mexicain de l'Atlético Madrid s’est éteinte. « J'avais une grande possibilité qui s'est écartée depuis... Ça risque d'être un peu plus compliqué aujourd'hui », a-t-il indiqué.

Négociations avancées pour Jens-Lys Cajuste

Au sujet du milieu de terrain suédois Jens-Lys Cajuste (21 ans, Mitdjylland), Florian Maurice s’est monté rassurant. « On est en discussion assez avancée, on espère aller encore plus loin », a-t-il lâché. Kamaldeen Sulemana (19 ans, Nordsjaelland), un joueur à fort potentiel, fait également partie des cibles du Stade Rennais. Le dirigeant des Rouge et Noir apprécie le profil du jeune danois. Il évoque un joueur doté « de qualités dans le un contre un », et qui a le profil idéal pour être « le pendant de Jérémy Doku ». « Le contact est fait, on étudie la piste de manière très forte. Il y a beaucoup de concurrence sur des joueurs comme ça », a-t-il fait savoir.

Les postes à renforcer en priorité au SRFC

Pour finir, Florian Maurice a donné la priorité concernant les postes à pourvoir. « On a absolument besoin d’un défenseur central avec le départ de Damien Da Silva à l’OL. Je cherche un numéro un. […] Je me fixe de signer peut-être deux milieux de terrain dont un sera peut-être à la place d’Eduardo (Camavinga). Je fais comme si Eduardo était partant et on verra ce qu’il se passer ».