LOSC Mercato : Un nouveau départ officialisé à Lille !

28 juin 2021

Champion de France 2020-2021, le LOSC va vivre un mercato mouvementé, notamment dans le sens des départs. Après Mike Maignanparti à l’AC Milan, le club lillois vient de se séparer d’un autre joueur. Rominigue Kouamé a définitivement rejoint Troyes.

L’été sera chaud à Lille. Alors que l’incertitude flotte sur l’avenir de Christophe Galtier, pressenti pour rejoindre l’OGC Nice, le LOSC se prépare à de nouveaux départs. Mike Maignan a déjà fait ses valises pour rejoindre l’AC Milan et Boubakary Soumaré s’apprête à rejoindre Leicester City dans les prochains jours. D'ailleurs, le club lillois vient de se séparer d’un autre joueur.

Prêté par le LOSC à Troyes depuis une saison et demie, Rominigue Kouamé a définitivement rejoint l'ESTAC. Le milieu de terrain s’est officiellement engagé avec Troyes pour les trois prochaines saisons. "Rominigue Kouamé, Troyen jusqu’en juin 2024 ! L’ESTAC et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’international malien, déjà prêté dans l’Aube depuis 1 saison et demi ! Contents de te garder à la maison Romi", peut-on lire dans le communiqué du club troyen.

Rominigue Kouamé retrouvera la Ligue 1

Rappelons que Rominigue Kouamé n’est jamais parvenu à s’imposer au LOSC. Après une première saison à Lille en 2017, le milieu de terrain a fait l’objet de plusieurs prêts. Il a successivement été prêté au Paris FC, au Cercle Bruges puis à Troyes en janvier 2020. Cette saison, le joueur de 24 ans a disputé 32 rencontres de Ligue 2 et a grandement participé à la montée de Troyes. Rominigue Kouamé va donc retrouver la Ligue 1 la saison prochaine sous les couleurs troyennes.

"Celui qui souhaitait revenir à Troyes pour réaliser une saison pleine aura été un acteur important du titre décroché à l'issue de la saison 2020-2021. Depuis son arrivée en janvier 2020, Rominigue Kouamé a disputé 39 matchs sous les couleurs troyennes, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives", a écrit l'ESTAC.