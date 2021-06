OM Mercato : 12 M€, Longoria contrarié par José Mourinho

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2021 à 11:30

Après avoir bouclé les signatures de Gerson et Konrad de la Fuente, l’ OM s’active désormais pour s’attacher les services d'un joueur de l’AS Rome. Mais le président marseillais devra faire face à l’intransigeance de José Mourinho dans ce dossier.

OM Mercato : Cengiz Under visé par Pablo Longoria ?

Pablo Longoria est en train de réaliser un mercato estival très ambitieux du côté de l’ OM. Le président de l’Olympique de Marseille veut offrir à son entraîneur, Jorge Sampaoli, une équipe compétitive afin de revenir dans le haut du tableau en Ligue 1 et décrocher une place qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce sont au total onze nouveaux joueurs qui sont attendus à Marseille cet été.

Et les premiers arrivants sont désormais connus. Il s’agit de Gerson et Konrad de la Fuente. Le président de l’ OM a bouclé la signature des deux joueurs et s’active désormais pour renforcer le secteur offensif. Recruter un nouvel ailier pour compenser le transfert de Florian Thauvin reste l’une des priorités du club phocéen. Et ces dernières heures, un nom circule avec insistance du côté de Marseille, celui de Cengiz Under.

José Mourinho bloque Cengiz Under

Prêté la saison dernière à Leicester City, l’ailier turc n’entre pas vraiment dans les plans de l’AS Rome. L’Olympique de Marseille a alors flairé le bon coup et voudrait recruter le joueur de 23 ans sous la forme d’un prêt avec une option d'achat estimée à 12 M€. Des contacts entre les différentes parties ont eu lieu ces derniers jours et de nouvelles discussions seraient prévues cette semaine pour boucler l'opération. Mais l’ OM devra faire face à un problème épineux dans ce dossier.

Selon les informations de L’Équipe, le prêt de Cengiz Under à l’Olympique de Marseille se complique. Car José Mourinho n’a pas l’intention de céder son joueur. Le nouvel entraîneur de l’AS Rome voudrait accorder une seconde chance au joueur turc. Cette position ferme du Special One complique ainsi les plans de l’ OM.





