OM Mercato : C’est fait, Konrad de la Fuente est Marseillais !

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2021 à 19:30

Après une longue période d’attente, l’ OM a enfin finalisé le transfert de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Le jeune attaquant américain a signé un contrat de quatre saisons avec l’Olympique de Marseille, selon les informations de RMC Sport.

OM Mercato : Konrad de la Fuente a signé jusqu’en 2025

Il n'y a plus de doute ! Konrad de la Fuente va défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Selon les informations de la radio sportive, le club phocéen a bouclé l’arrivée du jeune milieu offensif en provenance du Barça. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le joueur de 19 ans s’est engagé avec l’ OM pour les quatre prochaines saisons. Konrad de la Fuente va donc poursuivre sa progression sous les couleurs marseillaises la saison prochaine. Il est désormais lié au club phocéen jusqu’en juin 2025. L'officialisation de son transfert à l'Olympique de Marseille devrait tomber dans les prochaines heures. Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente sera donc la deuxième recrue estivale de l' OM, après Gerson. Le montant de son transfert est estimé à environ 4 millions d’euros selon la source.

D’autres recrues attendues à Marseille cette semaine

L’entraîneur Jorge Sampaoli pourra donc compter sur son nouveau renfort offensif dès la reprise de l’entraînement. Mais Konrad de la Fuente ne sera pas la dernière recrue de l’ OM. Ce sont au total 11 recrues qui sont attendues à Marseille cet été. Déterminé à changer le visage de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, le président Pablo Longoria s’apprête à boucler trois recrues supplémentaires en un temps record.

Aux dernières nouvelles, la direction de l’ OM envisagerait de finaliser le transfert de deux joueurs en provenance de l'AS Rome. Le club phocéen envisagerait ainsi de boucler les dossiers Cengiz Ünder et Pau Lopez dès cette semaine. Auteur d'une bonne saison avec Santos, le défenseur brésilien, Luan Peres, pourrait également rejoindre l'effectif de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. Le deal serait presque bouclé entre l' OM et le FC Santos.