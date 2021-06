LOSC : Gérard Lopez règle ses comptes avec Létang et Lille OSC

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 16:01

Contraint de démissionner de la tête du LOSC en décembre 2020, Gérard Lopez est sur le point de reprendre en main Bordeaux. Alors qu'il doit franchir le dernier obstable de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avant d'acquérir les Girondins, il dénonce de basses manoeuvres de la direction lilloise à son encontre et au profit d'un candidat au rachat du club au scapulaire.

LOSC : Lopez a « adressé ce courrier de mise en demeure »

Gérard Lopez, ancien propriétaire du LOSC, est très remonté contre la direction actuelle du club nordiste. Il reproche à cette dernière d’avoir fait fuiter des informations confidentielles sur sa gestion à Lille, alors qu’il est candidat à la reprise des Girondins de Bordeaux. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois accuse en effet Olivier Létang et Christophe Chenut, respectivement président et administrateur des Dogues, de faire le jeu d’un concurrent proche de la direction de Lille OSC. « Vous voyez manifestement d’un mauvais œil mon possible engagement auprès d’un autre grand club de Ligue 1, et ce, alors qu’une offre de reprise concurrente émane de personnes proches de la direction actuelle du LOSC », a-t-il dénoncé, dans un courrier adressé aux deux dirigeants lillois, dont 20 Minutes a eu copie.

Partant de son constat, Gérard Lopez a décidé d’attaquer Olivier Létang. « La multiplication des actes de dénigrement et des atteintes à mes droits commis récemment à l’initiative du LOSC et de sa direction me contraint à vous adresser ce courrier de mise en demeure », a-t-il écrit, avant de justifier sa réaction. « Des membres du Conseil d’administration de Lille se sont en effet répandus auprès des médias comme auprès d’acteurs de la reprise des Girondins de Bordeaux en m’accusant de comportements délictueux et d’enrichissement personnel sur le transfert de joueurs du LOSC, au cours de la période de ma présidence du club », a expliqué Gérard Lopez.

Gérard Lopez envisage de poursuivre le LOSC

Pour les accusations portées sur lui, concernant les transferts de joueurs, le potentiel propriétaire des Girondins de Bordeaux déplore des « accusations nauséabondes ». Il ne compte pas en rester là et prévoit de poursuivre la direction des Dogues. « J’ai par ailleurs transmis le dossier à mes avocats, afin qu’ils étudient les suites à donner à cette affaire et envisager toute action de nature à faire valoir mes droits et obtenir réparation du préjudice », a-t-il annoncé, tout en demandant à ses détracteurs de « cesser tout dénigrement et diffusion de fausses accusations sur lui ».





-