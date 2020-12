OGC Nice Mercato : Annonce du milliardaire Ratcliffe

Publié le 31 décembre 2020 à 11:45

Vu le début de saison raté de l'OGC Nice, le propriétaire du club azuréen est sorti du silence. Bob Ratcliffe a expliqué son projet après le licenciement de Patrick Vieira et a fait des annonces sur le mercato hivernal.

Le propriétaire de l'OGC Nice annonce un marché calme

Depuis qu’il a racheté l'OGC Nice en août 2019, Bob Ratcliffe est très discret dans les médias. Ce dernier jour de l’année 2020, il a fait un bref bilan de son équipe. En effet, les Aiglons sont 12es de la Ligue 1 avec 22 points en 16 matchs disputés. Ils ont concédé 22 buts et en ont marqué 21. La première partie de la saison n’est évidemment pas à la hauteur des attentes des dirigeants. Néanmoins, le propriétaire du Gym fait confiance à Jean-Pierre Rivère (président) et Julien Fournier (Directeur du Football) pour redresser la barre. « Nous avons conscience de la qualité du club, de ses installations, de ses supporters. Nous avons Jean-Pierre et Julien, qui sont les personnes qui vont nous aider à faire progresser le club. Et c’est tout ce que nous recherchions », a-t-il rassuré dans Nice Matin.

Selon le milliardaire britannique, il n’y pas lieu de s’inquiéter ou de paniquer, même si le club n’a toujours pas nommé le successeur de Patrick Vieira. « Robson Bambu (une recrue de l'été) est critiqué, mais il a tous les atouts pour un top-défenseur. Pour lui, comme pour nous, il faut juste un peu de temps», a-t-il expliqué dans le journal régional, avant d’annoncer la couleur sur le mercato de l’hiver. « Ne vous attendez pas à de nombreuses et coûteuses acquisitions », a déclaré Bob Ratcliffe. « Le marché de janvier est fait pour rectifier une ou deux choses, pas pour empiler les recrues. C’est pour cette raison que je ne m’attends pas à ce que l'OGC Nice soit très actif sur ce mercato », a-t-il expliqué ensuite.

Des indices sur le futur remplaçant de Dante

L'OGC Nice ne peut plus compter sur son capitaine Dante blessé (rupture du ligament antérieur du genou gauche) début novembre dernier. Du coup, la priorité cet hiver est de recruter un défenseur central. Le grand patron des Aiglons a décrit le profil de l’arrière recherché. « Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. Voir qui est disponible et ce n’est pas simple. C’est un poste crucial », a-t-il indiqué, tout en soulignant : « derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent ».













Par ALEXIS