PSG Mercato : Cristiano Ronaldo au Paris SG dans 48 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2021 à 20:45

À un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus Turin durant ce mercato estival. Aux trousses de l’ex-Madrilène depuis plusieurs années, le PSG pourrait avoir une réelle opportunité de réaliser un gros coup.

Cristiano Ronaldo a pris sa décision

Éliminé de l’Euro 2020 avec le Portugal en huitième de finale face à la Belgique (0-1), Cristiano Ronaldo va trancher concernant son avenir avec la Juventus Turin. Mais la presse italienne assure déjà que la star de 36 ans ne compte pas rester en Serie A la saison prochaine. Pas convaincu par le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juve, l’ancien attaquant du Real Madrid veut quitter les rangs de la Vieille Dame cet été. Arrivé en 2018 en provenance de Madrid contre un chèque de 117 millions d’euros, bonus compris, Ronaldo veut aller poursuivre sa carrière sous d’autres cieux.

Ce mardi matin, le journal Tuttosport confirme cette tendance et assure que l’ancien chouchou de Zinedine Zidane aimerait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. « Ronaldo a de grands doutes à l’idée de jouer encore un an à la Juventus. L’Euro étant terminé pour lui, le moment est venu de choisir et le PSG est une forte tentation. Ce n’est pas la seule équipe où Ronaldo pourrait aller, mais celle qui pourrait le plus assumer sans trop de problèmes cet investissement. Il y a Manchester United qui pourrait essayer, avec un échange avec Paul Pogba, mais la direction mancunienne n’est pas convaincue par l’aspect financier de l’affaire », explique le média transalpin. Ce dossier pourrait même connaitre son dénouement assez rapidement.

Cristiano Ronaldo au PSG la saison prochaine ?

En effet, d’après les informations recueillies par Tuttosport, les dirigeants de la Juventus Turin veulent régler le dossier Ronaldo d’ici 24 ou 48 heures. Courtisan de longue date de CR7, le PSG est toujours considéré comme l’une de ses destinations les plus sérieuses avec Manchester United. Seulement après avoir recruté Jadon Sancho cet été, le club anglais pourrait finalement faire une croix sur cette piste. Il ne resterait plus que l’option Paris.

Nasser Al-Khelaïfi étant à même d’assurer au joueur son énorme salaire de 30 millions d’euros annuels et offrir à la Juventus Turin les quelque 29 millions d’euros réclamés pour boucler le transfert. Surtout que le quotidien madrilène AS révèle que Ronaldo est disposé à baisser son salaire pour faciliter sa signature au Paris SG. Les Parisiens pourraient d’ailleurs inclure l’attaquant argentin Mauro Icardi dans l’opération afin de récupérer le natif de Funchal sans débourser le moindre centime.

