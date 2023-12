À la recherche d’une solution d’urgence au milieu de terrain, le PSG pense à Seko Fofana, qui a rejoint Al-Nassr l’été passé, pour le prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos étudie l’option Seko Fofana

Face aux blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain a prévu de recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Pour Jérôme Rothen, « c’est une certitude. » Et ce jeudi, le journal Le Quotidien du Sport révèle que les dirigeants parisiens n’ont pas totalement oublié Seko Fofana. Récemment transféré en Arabie saoudite contre un chèque de 25 millions d’euros, l’ancien capitaine du RC Lens veut déjà quitter les rangs d'Al-Nassr. Et le PSG semble toujours intéressé par le profil de l’international ivoirien de 28 ans. En quête d’un milieu défensif avec un énorme volume de jeu, capable de s’adapter au système de jeu de Luis Enrique et prêt à jouer en Ligue des Champions, Luis Campos pourrait faire une offre pour rapatrier le natif de Paris dès cet hiver. Mais le conseiller football du PSG n’est pas seul sur ce coup.

La Turquie et l’Espagne surveillent Seko Fofana

Quelques mois seulement après son transfert totalement surprenant en Arabie saoudite, Seko Fofana veut déjà revenir en Europe. Et selon les informations du média turc Enganche Sport, les dirigeants de Besiktas seraient en ce moment même en discussions avec leurs homologues d'Al-Nassr pour le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Toujours en Turquie, Galatasaray serait aussi sur les traces du milieu de terrain formé à Manchester City. En Espagne, le FC Séville surveillerait également de près la situation du joueur en vue d’un transfert en janvier prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Seko Fofana devrait prendre une décision dans les jours à venir, mais Al-Nassr accorderait sa priorité au Besiktas, club avec lequel les négociations seraient avancées. Affaire à suivre donc…