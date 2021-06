RC Strasbourg : Les exigences de Stéphan pour le mercato

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 05:00

Nouvel entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan a fait le point sur le mercato du club alsacien. Le technicien en a profité pour dévoiler ses priorités durant la fenêtre des transferts.

Julien Stéphan fait la lumière sur le mercato du RC Strasbourg

Récemment confirmé sur le banc du Racing Club de Strasbourg, Julien Stéphan a tenu sa première conférence de presse. Le technicien breton débarque en Alsace avec des proches collaborateurs du Stade Rennais. Mathieu Scornet et Jean-Marc Kuentz ont rejoint le nouvel entraîneur de Strasbourg en tant qu’adjoints. Présent devant la presse, le successeur de Thierry Laurey a adressé un message à sa direction. Il souhaite disposer de son groupe au complet « le plus tôt possible ». Avec l’Euro en cours, la crise liée au coronavirus et le prochain passage devant la DNCG, il est conscient qu’il sera difficile de boucler certains transferts en un laps de temps. Il se satisfait tout de même d’avoir déjà deux recrues en attendant d’autres signatures.

Des renforts encore attendus au RCSA

Cet été, le RC Strasbourg a déjà bouclé les signatures de Daniel Congré et de Karol Fila. Le défenseur central arrive libre du Montpellier Hérault où il était en fin de contrat. Quant au latéral polonais, il a été recruté contre 1,5 million d’euros en provenance du Lechia Gdansk. Julien Stéphan ne compte pas se contenter de ces deux renforts pour sa défense en vue de la saison à venir. Le coach du RCSA espère aussi enregistrer des recrues offensives au mercato estival. « Le fait qu’on en ait déjà deux [recrues] montre bien que tout le monde travaille bien et fait le maximum au club […] On recherche encore plusieurs éléments, dans le secteur défensif mais aussi au niveau des excentrés offensifs », a-t-il fait savoir.





