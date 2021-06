PSG Mercato: Le clan Hakimi confirme son transfert à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 00:45

Après l’accord intervenu entre le PSG et l’Inter Milan, Achraf Hakimi est attendu à Paris dans les prochaines heures. Le latéral droit de 22 ans va s’engager avec le club de la capitale. D’ailleurs, son agent ne cache plus l’information.

Mercato PSG : L’agent d’Achraf Hakimi confirme son départ

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2025, Achraf Hakimi va quitter l’Inter Milan cet été. En quête de liquidités afin d’équilibrer ses comptes, le club italien a décidé de sacrifier l’international marocain. Un an seulement après son arrivée en provenance du Real Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, le jeune défenseur va donc faire ses valises et changer d’air. Placé dans le viseur de Chelsea et de plusieurs autres grands clubs européens, le natif de Madrid a fait le choix de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

À la recherche d’un arrière droit de haut niveau, le vice-champion de France a trouvé un accord avec l’Inter pour un transfert à 70 millions d’euros, bonus compris. Hakimi va ainsi évoluer sous le maillot parisien la saison prochaine. Une tendance confirmée à demi-mot par son agent Alejandro Camaño.

« Peut-on dire qu'Hakimi est un nouveau joueur du PSG ? Non, non. Je pense que tu ne peux pas encore le dire. Nous parlons de tout. Hakimi regrette-t-il ses adieux à l'Inter ? Ceux qui quittent l'Inter sont toujours tristes », a indiqué l’agent de joueurs à FcInterNews, après sa sortie du siège du club lombard pour finaliser le transfert de son poulain.

Achraf Hakimi attendu à Paris pour la visite médicale

Ce mardi soir, le média intériste fcinter1908.it assure que l’affaire est bel et bien bouclée entre toutes les parties. Le PSG et le nouveau champion de Serie A ont trouvé un accord total pour le transfert d’Achraf Hakimi. De son côté, le joueur a trouvé un terrain d’entente avec les Rouges et Bleus sur la base d’un bail de cinq ans, soit jusqu’au 30 juin 2026, avec à la clé un salaire de 10 millions d’euros par saison. Les avocats des deux clubs sont en train de finaliser les derniers détails du contrat.

Hakimi est désormais attendu à Paris pour passer sa visite médicale préalable et parapher son nouveau contrat. Pour le journaliste de Sportitalia, Alfredo Pedullà, les derniers détails de ce transfert vont être réglés dans les prochaines minutes. Après Georginio Wijnaldum, Hakimi va être officiellement Parisien dans les prochaines heures.





