FC Metz Mercato : José Mourinho débouté par les Grenats ?

30 juin 2021

Nouvel entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho voudrait frapper un coup en Ligue 1. En quête d’un nouveau gardien de but, le technicien portugais s’intéresserait au portier du FC Metz. Mais le club mosellan se montre ferme dans ce dossier.

José Mourinho en pince pour Alexandre Oukidja

Libre après son limogeage de Tottenham à la mi-avril, José Mourinho s’est déjà trouvé un nouveau point de chute. Le Special One va signer son retour en Serie A la saison prochaine. L’AS Rome a désigné le Portugais pour assurer la succession de son compatriote Paulo Fonseca, annoncé chez les Spurs. Nouveau coach de La Louve, le technicien de 58 ans peaufine actuellement son effectif pour la saison à venir. L’une des priorités du Lusitanien serait notamment le recrutement d’un nouveau gardien. Si un prêt de Gianluigi Donnarumma a souvent été évoqué, le choix de Mourinho pourrait finalement se porter sur Alexandre Oukidja. S’appuyant sur des sources proches du FC Metz, DZFoot révèle un intérêt du coach romain pour le portier des Grenats.

La réponse du FC Metz pour Oukidja

Mais selon le journal algérien, le portier de 32 ans ne va pas bouger cet été. Le média assure en effet que le FC Metz n’a pas l’intention de céder son portier encore sous contrat jusqu’en 2023. Pour dissuader José Mourinho et d’autres éventuels prétendants, la direction de Metz songerait à offrir un nouveau contrat au Fennec (5 sélections). Prolongé il y a un an jusqu’en 2023, le portier pourrait donc de nouveau recevoir une offre de prolongation de sa direction. Reste maintenant à savoir si cela suffira à écarter la concurrence. Surtout que la valeur marchande du portier n’est estimée qu’à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. La saison dernière, Oukidja a concédé 38 buts et enregistré 9 clean-sheet en 35 apparitions.





