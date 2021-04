Tottenham: José Mourinho débarqué du club londonien !

Publié par Melvin le 19 avril 2021 à 12:53

Un éternel recommencement. José Mourinho vient d'être limogé de son poste entraîneur à Tottenham. Arrivé en novembre 2019, le technicien portugais n'est pas parvenu à faire progresser le club londonien, présentement à la 7éme place du championnat anglais. Lassé par ces résultats en deçà de ses attentes, Daniel Levy, le propriétaire des Spurs, a acté le départ du Special One.

José Mourinho et Tottenham : Une greffe qui n'a jamais prise

Arrivé en sauveur suite au limogeage de Mauricio Pochettino, José Mourinho n'a jamais véritablement imposé sa patte sur l'effectif de l'ancien finaliste de l' Uefa Ligue des champions 2019. Confronté dès sa nomination à une cascade de blessures en attaque, l' entraîneur portugais à du entre autres se passer d' Harry Kane et Son Heung-min une bonne partie de la saison dernière. Avec toutefois une qualification en Europa League, "le Mou" avait pu bénéficier d'une véritable indulgence de la part de sa direction.

Mais cette saison, rien ne va plus à Tottenham. Le club anglais est devenu trop dépendant des prestations d' Harry Kane et les recrues ne sont clairement pas à la hauteur. En plus de leurs performances insipides, le comportement des Spurs est pointé du doigt. Ces derniers ont été auteurs de prestations honteuses, que ce soit pour l'élimination contre Zagreb en Europa League ou encore la défaite contre Everton en FA Cup. A 6 jours de la fin de la Premier league, Totthenam va devoir se trouver un nouveau coach.

Mourinho la fin du Spécial One ?

C'est la première fois que le technicien portugais est débarqué sans avoir remporté un seul titre. Une descente aux enfers pour José Mourinho qui sur ces trois derniers clubs (Manchester United, Chelsea et Totthenham) à vu son palmarès s'appauvrir. Ce dernier avait déjà déçu du côté d'old Trafford en ne parvenant pas à offrir la Premier League au club Mancunien. De plus, le "Spécial One" fait désormais plus parler de lui par ses sorties fracassantes que par les résultats et le jeu proposé par son équipe.

Le dernier club en date, Totthenam va devoir maintenant signer un immense chèque au portugais. La presse britannique évoque même un montant de 35 millions d'euros pour mettre fin au contrat du natif de Sétubal qui expirait initialement en 2023.