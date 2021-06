AC Milan Mercato : Les Rossoneri veulent Coutinho et Rodriguez !

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 18:15

Le journal italien Tuttosport affirme que Philippe Coutinho et James Rodriguez ont été proposé à l'AC Milan par l'agent Jorge Mendes qu'ils ont en commun. Les deux joueurs partagent de grandes caractéristiques, ce sont deux milieux offensifs de 29 ans, qui ont connu un passé glorieux, mais qui peinent tous les deux à retrouver leur niveau d’antan en raison de multiples blessures. James Rodriguez n’a joué que 26 matchs à Everton sous les ordres d’Ancelotti son ancien coach au Real. Quant à Philippe Coutinho, il n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone, lui qui était pourtant voué à tant d’avenir lorsqu’il évoluait à Liverpool.

L'AC Milan vise le scudetto

Les hommes de Stefano Pioli ont un objectif clair pour la prochaine saison : gagner le championnat italien, après une saison remarquable mais entachée par la victoire finale du rival Italien, l’Inter. Alors que le turc Hakan Calhanoglu est parti chez le rival interiste, l’AC Milan est dans l’obligation de renforcer son attaque la saison prochaine. Pour ce faire, le club lombard pourrait s’attribuer les services du duo Coutinho-Rodriguez proposé par leur agent Jorge Mendes, de quoi créer des migraines aux autres clubs concurrents. L’AC Milan, qui a déjà recruté Fikayo Timori en défense, en provenance de Chelsea, et qui s’intéresse à Olivier Giroud pour suppléer Zlatan Ibrahimovic, cherche à renouer avec sa gloire du passé en faisant le pari de relancer deux joueurs de grande qualité technique.

Rodriguez et Coutinho : Deux joueurs en difficulté dans leurs clubs

Si Philippe Coutinho est revenu d’un prêt glorieux au Bayern (vainqueur de la Ligue des Champions), sa saison au FC Barcelone est pour le moins décevante. En effet, le brésilien a été blessé la quasi-totalité de la saison et a marqué seulement 2 buts en 12 matchs. Lui qui avait débuté sa carrière à l’Inter, pourrait retrouver son talent en signant chez l’autre Milan cet été. Le colombien James Rodriguez réalise une saison en demi-teinte à Everton. Si son rendement est plus que correct, marqué par un très bon début de saison et ayant inscrit 6 buts en 23 matchs, l’ex-joueur du Real Madrid a connu des blessures à répétition qui l’ont empêché d’exploiter pleinement son potentiel. Si les blessures ne viennent pas interférer la saison des deux joueurs, l’AC Milan ferait alors un énorme coup mercato.





